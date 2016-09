PRESIDENTE DE CARBAP

El ingeniero agrónomo Matías de Velasco, presidente de CARBAP, fue quien debió seguir con la sucesión de discursos que se debían escuchar el segundo domingo.

Dijo el hombre de CARBAP: “Qué decir después de semejante discurso, ¿no? Es un placer venir a estas exposiciones, ayer estuve en Tres Arroyos, porque veo todo el esfuerzo, todo el empuje que tiene el sector agropecuario, y no me refiero sólo a la producción sino a todo lo que la rodea, la agroindustria, la parte de servicios. Estamos todos en el mismo barco: servicios, producción, políticos”.

Y siguió: “Hay un tema en el cual estamos trabajando hace un tiempo en CARBAP, que nosotros denominamos TECS, son cuatro letras: transitabilidad, electricidad, conectividad y seguridad. A raíz de la faltante que tenemos en esos puntos, muchas veces nos sentimos discriminados en el campo. Qué hablar de lo que es transitabilidad, qué hablar de los caminos de tierra, adónde ha ido a parar toda la plata que pusimos los productores en los últimos años, lo que sí sé es quién ha puesto la plata y quién está sufriendo las consecuencias. Lo mismo nos pasa con lo que es electricidad, hay campos que no tienen el servicio porque está colapsado y no hay más capacidad energética para llevarla a los campos. Con respecto a conectividad también, qué vamos a hablar de Internet si ni siquiera a veces tenemos teléfono. Y seguridad, desde CARBAP trabajamos mucho en contacto con las Patrullas Rurales, desde hace años. Es más, fuimos una parte fundamental en la creación de ellas. Sabemos que trabajan bien las patrullas, pero hay una gran faltante y es un deber que tenemos los argentinos en lo que es la parte de la Justicia Muchas veces la Policía descubre a quienes han cometido el ilícito; pero no aparecen las órdenes de allanamiento, no aparecen las órdenes de detención y muchas veces la Justicia es exasperadamente lenta”.

El presidente de CARBAP añadió que “cuando hablaba recién Fernando pensaba los ilícitos que se producen, yo mismo he sufrido uno la semana pasada; pero no nos olvidemos que hay alguien que compra lo que roban, y eso es un cambio cultural enorme que tenemos que hacer los argentinos, son parte de las tareas pendientes que tenemos. Evidentemente falta mucho por hacer, salimos de un período nefasto para la Argentina pero ahora estamos ante un nuevo escenario, tenemos un gobierno de gente lógica (aplausos), un gobierno con el cual se puede dialogar en un marco de respeto, e incluso el diálogo que tenemos con el gobierno muchas veces es por cuestiones impositivas y ya no es más porque no podemos vender el trigo ni regalarlo, como teníamos que estar pidiendo de rodillas años antes. Ahora las discusiones que tenemos con el gobierno, muchas veces de forma vehemente, están en un sendero de normalidad dentro de un país”.

Yendo a la parte impositiva, De Velasco dijo: “Aprovecho esta tribuna de Bolívar para dejarle dos pedidos a la señora gobernadora, María Eugenia Vidal. El impuesto inmobiliario complementario, que tiene un error conceptual enorme desde su nacimiento y ya no hay razón para que lo sigan sosteniendo. Nosotros lo consideramos como el manotazo de un ahogado que estaba dejando quebrada la provincia. Con respecto a la revaluación de las mejoras productivas que se está hablando y están considerando a nivel provincial, queremos decirle a la señora gobernadora que tenga en cuenta que el productor lo que quiere hacer cuando hace mejoras productoras es invertir, generando mano de obra, queremos producir más, esa es la esencia del productor. Al producir más pagaremos más impuestos, más ingresos brutos, pero no nos graven las mejoras (aplausos)”.

De Velasco apuntó luego a nivel nacional: “Estamos ante un tema fundamental en este momento, con el cual coexistimos los argentinos durante varios años que es la Ley de Semillas. Teniendo en cuenta que por un lado tenemos muy pocos oferentes, que son cinco o seis grandes empresas, y por otro lado tenemos una enorme cantidad de demandantes, los cuales nos sentimos en desventaja en el caso de que ellas se cartericen. Sabemos que hay que hacer un cambio, que es un tema a resolver, pero pedimos que sea una Ley de Semilla justa y que nos tenga en cuenta, los gobiernos cambian y necesitamos una ley fuerte que nos proteja cuando en el gobierno no haya gente lógica como la que hay hoy”.

El titular de CARBAP también se refirió a la lechería como un punto aparte: “No podemos esperar, el gobierno considera que ya estamos en vías de una solución pero la verdad es que esto es un tema a solucionar que se ha generado en años anteriores, el tema de las cadenas comerciales, hay apropiación de la rentabilidad de los eslabones más fuertes hacia los más débiles, concretamente en el sector lechero hay una gran cantidad de oferentes, que son los tamberos, y una gran cantidad de demanda que son los consumidores; pero en el medio el mercado es imperfecto en lo que hace a la industria, a las cadenas comerciales, se transforma en un oligopolio, y estamos a merced de ellos. Les pedimos que solucionen estos, detrás de los tamberos hay familias, hay gente, y no podemos dejarlos de lado. El gobierno debería tener una política de población del interior, defendamos a los productores, en el caso que los dejemos de lado lo único que vamos a lograr es el arrendamiento de los conurbanos, y eso no es bueno para un país”.

Y continuó: “El gobierno sabe que CARBAP no milita, no lo ha hecho, no lo hace ni lo hará nunca, CARBAP está para ayudar y para señalarle al gobierno dónde están los errores y muchas veces no sólo eso, sino que le va a mostrar cuáles son las soluciones, porque conocemos el terreno, porque vivimos en el interior. Les quiero pedir a los productores de la zona que se acerquen a las Rurales, necesitamos instituciones fuertes, no se olviden que hace unos años el sector agropecuario le puso un freno al gobierno, a un grupo minoritario de gente que se quería llevar puesto al país, por eso les pido que participen, como productor y hombre que vive en el campo que soy les pido que no se encierren en las tranqueras, no se olviden que dentro de un tiempo quizás venga gente con la misma ideología que la que se fue y necesitamos instituciones fuertes, y les pido que me ayuden para que el gobierno reconozca al sector agropecuario como uno de los pilares para el desarrollo del país, para las economías del interior, para la vida de la gente”.