LEONARDO CIANCAGLINI

Charlamos con Leonardo Ciancaglini, titular de Inverdam S.A., cabaña que se alzó con el Gran Campeón Macho de la raza Abeerden Angus.

Leonardo es médico veterinario y literalmente tiene sobre su espalda el peso de una cabaña joven aún pero ya con importante trayectoria en el Circuito Bonaerense, tal el verdadero interés que parte de su propia decisión.

Se define como criadores de Angus colorado de calidad y, tal los resultados obtenidos, no hay discusión posible a tal afirmación.

“Hace unos diez años que venimos a Bolívar y estuvimos en la Expo Angus de Otoño comprando. Este ha sido un año muy bueno para nosotros, tanto para la cabaña como lo que hacemos en el remate nuestro, en la exposición de Azul y en todo el circuito bonaerense. Sacamos el Gran Campeón en Azul. La cabaña el año pasado quedó tercera en el circuito. O sea que estamos ahí, en siempre en los primeros puestos. Y quisimos repetir aquí y lo conseguimos con el Puro de Pedigree.

“Nuestra cabaña cumplirá 20 años el año que viene y está ubicada en La Dulce. Hace 12 años comenzamos a hacer nuestros remates en instalaciones propias, en el campo. Estamos trabajando con un centro de donantes donde hacemos embriones y estamos empezando a hacer in vitro. Tenemos un rodeo de pedigree de unas 120 vacas. La cabaña ha ido creciendo. Lo hizo de la mano de Norman Cato, un asesor de lujo. Tuve la suerte y la satisfacción que, de alguna manera Cato me haya elegido para transmitirme su conocimiento. Las madres de estos toros que presenté hoy las hicimos juntos cuando empezamos”.

Leonardo no duda a la hora de afirmar que la búsqueda de su cabaña es un ejemplar estrictamente comercial. “Hacemos carne de alto valor”, dice enfáticamente, “ya sea por la genética que se transmite como por la descendencia. Uno produce una vaca de alto valor genético no sólo para ganar en las exposiciones sino que después sea un rodeo comercial. Por eso no hacemos exposiciones como Palermo o los nacionales. Acompañamos el circuito bonaerense con el puro de pedigree que se vende en la cabaña o en las exposiciones regionales. Así es como la cabaña ha ido creciendo”.

“Hacemos Angus colorado porque el colorado tiene una particularidad: hay muy pocas cabañas que hagan Angus colorado de calidad. En la cabaña nuestra los criadores a veces encuentran lo que no hay en otras. Nuestros orígenes están en las vacas de Lisazo.

“Yo soy médico veterinario y tuve unos 45/50 maestros. Para mí Cato fue un maestro más y toda mi familia apoya el camino que elegí”.

Inverdam es una empresa familiar que, según lo que entendemos charlando con Leo, ha logrado rescatar las fortalezas que ello implica y mitigar la debilidades propias de ese tipo de emprendimientos. Y queda suficientemente que ello también forma parte de su orgullo.