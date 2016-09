¡Nos estamos poniendo viejos, Cachito! Cachito es Peret, por supuesto, nuestro entrañable vecino de tantos años en todas las exposiciones. ¿Y por qué decimos que estamos envejeciendo sin darnos cuenta? El mejor signo de ello son las conversaciones. Cuando uno tiene como tema central la vida de sus hijos (y nietos en su caso), entonces ponéle la firma: estamos viejos. Reconozcámoslo Cacho: no hacemos otra cosa que contarnos recíprocamente qué es lo que hace, dice, piensa, algunos de los nuestros. Por eso se aburren todos los que nos escuchan…

Le vamos a contar algo de “nuestra propia cocina”. Es decir, esas cosas que nunca se dicen porque es mejor mostrar los resultados finales de nuestras acciones que las acciones mismas. Hemos adquirido un drone para poder tener fotografías y filmaciones aéreas. Un drone modesto, no vaya a creer que es un helicóptero. Pero todavía no lo podemos hacer volar con seguridad. Estamos haciendo ensayos para no hacer papelones en público. Esperemos encontrarle la vuelta antes que se termine la expo!

Finalmente lo encontramos a Carlitos Mazzuca. Por esas cuestiones ayer fue la primera vez que lo cruzamos en la muestra y eso que tanto Carlitos como quien esto escribe nos trasladamos por 10 días a “vivir” aquí. Es una persona a la que queremos mucho, por su disposición permanente a colaborar con nuestro trabajo, por su bajo perfil y porque es un buen tipo finalmente. Está más flaco que el mapa de Chile Carlitos. Viene errando ollas seguido por lo que parece.

Pasó una morocha que, con un poco menos de ropa, estaba como para un almanaque del taller de Diego Cañete. ¿Por qué ese taller y no otro? Porque Diego es un caso muy especial y no permite esas cosas en su taller. ¡Te estamos haciendo quedar bien con tu mujer Dieguito!

Nos pasó un hecho muy especial, que nos conmovió profundamente y nos dejó pena en el alma. Caminábamos por las calles exteriores, más precisamente en la que corre paralela a la pista central y un hombre muy mayor, caminando dificultosamente apoyado en un bastón, nos preguntó por el galpón de los equinos. Nos dimos cuenta que algo más quería decirnos y así era: “me escapé del Asilo y ahora no sé volver”, se sinceró. Lo acompañamos hasta las sillas que están frente al stand del Colegio Cervantes, lo ayudamos a sentarse y, rápidamente, varias personas se solidarizaron. Le trajeron agua y, ante todo, le dieron contención y afecto. Buscamos a Ariel, que todo resuelve, le informamos y nos fuimos hasta el local del Asilo de Ancianos. Por supuesto, las damas de la Comisión, que allí estaban, lo conocen bien y muy rápidamente lo fueron a buscar. Luego lo vimos pasar, del brazo de una de ellas. Difícilmente nos olvidemos la tristeza de sus ojos. Y su nombre: se llama Oscar.

Nos visitó el nuevo jefe de la Patrulla Rural, subcomisario Gerardo Morales. Está a cargo de ese “elemento”, como dicen en su jerga, desde el lunes que pasó. Tiene 39 años, dos hijos y es oriundo de Nueve de Julio. Rápidamente nos dimos cuenta de que es un funcionario policial con buena formación educativa. Su manera de hablar ya indica que estamos en presencia de un hombre preparado y eso nos cayó bien. Ahora habrá que ver cómo se desempeña y, ante todo, si lo dejan trabajar y lo ayudan. Comprometimos nuestra colaboración comunicacional, como siempre lo hacemos.

Pasó Chito Forte por nuestro stand. Hombre de la Federación Agraria, es hoy el presidente del IPCVA. Es un amigo y por eso nos permitimos gastarnos recíprocamente algunas bromas. Cuando nos vimos él dijo: “podría haber sido recibido por mejor gente”, a lo que contestamos: “en qué manos cayó el instituto”.