Ingresaron divisas por US$ 268 millones, lideradas por las ventas de lana.

Las exportaciones uruguayas del rubro ovino, que incluyen entre otros lana y carne, cayeron 17% en 2016, en comparación con el año anterior, al totalizar 268 millones de dólares, según datos divulgados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), con base en información de la Dirección Nacional de Aduanas. (En 2015, las colocaciones en el exterior habían alcanzado los u$s 324,05 millones).

Según el diario El Observador, el 78,1% de las exportaciones correspondió a lana y productos de lana, que totalizaron US$ 209 millones, disminuyendo 17%, con respecto al año 2015.

Al analizar el comportamiento de los otros ítems que componen el rubro ovino, el SUL informó que las exportaciones de carne ovina totalizaron u$s 49,4 millones (18,5% del total), disminuyendo un 16% en relación al año 2015.

En el resto de los componente del rubro, las pieles ovinas aportaron u$s 1,4 millones (0,5%), al disminuir 51%, mientras que las divisas por los ovinos en pie bajaron 64,5% al totalizar US$ 162.595, significando apenas 0,1% del total. Por último, la grasa de lana y lanolina contribuyó con u$s 7,7 millones, 1,8% menos que en el año 2015, con un participación de 2,9% en el total de divisas del rubro.