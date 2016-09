EL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CAMARA COMERCIAL

El presidente de la Cámara Comercial e Industrial de Bolívar, Juan Emilio Colombo, fue el primero en emitir su discurso en la inauguración comercial de la 88ª Exposición Rural. Acompañado por su señora, Karina Rodríguez, por autoridades políticas, de FEBA, de CAME y varios compañeros de la Cámara, el ex senador provincial hizo un repaso de las actividades de la entidad a lo largo del año y también le marcó al intendente municipal su desacuerdo y el de la institución a la que representa en cuestiones que tienen que ver con las tasas. En esa línea le hizo también reclamos al gobierno nacional vía Juan Carlos Morán, presente en el palco.

Dijo Colombo: “Venimos hoy nuevamente en nombre y representación de la Cámara Comercial e Industrial de Bolívar a participar de esta 88ª Exposición Ganadería, Agricultura, Granja, Comercio e Industria. Este año dentro de un marco institucional y público con características propias y con hechos trascendentes. En lo institucional estamos cumpliendo 80 años de vida, y lo que es más importante de resaltar es que nuestra institución sigue vigente, activa y con renovada energía para seguir creciendo y cumpliendo con sus objetivos fundacionales”.

Y agregó: “Durante la presente gestión hemos logrado reorganizar y optimizar nuestra administración, modernizar y mejorar los servicios que prestamos, aumentar el monto y cantidad de préstamos a pequeños comerciantes y emprendedores, participar activamente en la defensa de los intereses comunes a nuestros asociados, como por ejemplo con relación a la Tasa de Seguridad e Higiene, donde hemos dialogado, disentido y acercado propuestas durante largos 5 meses, tratando de poner límite al desmesurado incremento que a nuestro criterio tenía la misma. Lamentablemente el Honorable Concejo Deliberante hizo prevalecer la mayoría del bloque oficialista y en términos generales aprobó el proyecto presentado oportunamente por el Departamento Ejecutivo, con el cual no estamos de acuerdo y oportunamente lo rechazamos públicamente”.

Ya embalado en el discurso, pese a leerlo, Colombo continuó: “Participamos activamente por intermedio de nuestras entidades representativas en los recursos de amparo colectivos contra los desmesurados incrementos en las tarifas de gas y energía eléctrica. En este sentido seguimos presionando, ya que la Corte Suprema de la Nación dejó de lado al comercio y a la industria en su reciente fallo; esperamos que el gobierno nacional recapacite y ponga en orden este importante y fundamental tema (aplausos)”.

El presidente de la Cámara contó que “hemos reacondicionado totalmente y dotado de nuevas comodidades al edificio de Las Heras 45, inaugurado en 1978 por un presidente que hoy tiene a su nieto acompañándonos en esta tribuna, que fue Isaac Mosca, siendo sede de nuestra institución y que es orgullo y ejemplo no sólo en el orden local sino también en el orden provincial. Desde de nuestra economía interna, sin necesidad de aportes especiales de nuestros socios, hemos lanzado un ambicioso proyecto de iniciar la construcción de un nuevo edificio, ubicado frente a nuestra sede, que dotará a la institución y a Bolívar de un nuevo centro comercial y habitacional. En este sentido se encuentran aprobados los planos de obra, abonadas las tasas municipales, realizado el estudio de suelo y comprados y pagados los primeros materiales para iniciar la obra que esperamos sea a la brevedad”.

Colombo también tuvo un párrafo para sus padres: “Queremos agradecerles a los integrantes de la Comisión directiva que trabajan desinteresadamente, a nuestros empleados y a nuestras entidades madres como FEBA y CAME, que siempre nos apoyan y nos representan en distintos foros, y que hoy también nos acompañan con la presencia de Leonardo Tasca, de FEBA, y de José Bereciartúa, de CAME”.

El presidente de la Cámara nombró el apellido Bereciartúa y no dejó pasar la oportunidad para recordar a Félix A., ex comisionado de Bolívar y recientemente fallecido: “Quiero realizar un sentido recuerdo de un socio de nuestra institución, fallecido recientemente, cuya presencia de extraña en esta tribuna, y también en la vida comunitaria, ya que fue un vecino consustanciado con su profesión de veterinario, empresario emprendedor y exitoso, con una larga actividad gremial en la Sociedad Rural, con profunda profesión por la cosa pública, como lo demuestra el haber sido concejal, intendente, ministro de Asuntos Agrarios y asesor de la comisión de asuntos agrarios del senado de la provincia de Buenos Aires cuando quien les habla era el presidente de la misma y que fructificara en una de las leyes más importantes en cuanto a la promoción de la ganadería, aplicada primero en la provincia de Buenos Aires y luego llevada a nivel nacional posterior a la crisis del 2001. Me estoy refirieron al doctor Félix A. Bereciartúa, para quien pido un sentido aplauso recordatorio (aplausos)”.

Tras el homenaje a Bereciartúa padre, Colombo prosiguió: “El año pasado en esta misma tribuna hablábamos de la difícil situación política, económica y social que vivíamos, y manifestamos nuestra esperanza de un cambio de aquellas circunstancias con motivo del acto electoral que se avecinaba y que traería una brisa de aire fresco a nuestra Argentina. Finalmente la mayoría del pueblo argentino decidió por un cambio de rumbo económico, por el diálogo y el respeto de las instituciones republicanas, por la inserción en el mundo y por la lucha sin cuartel contra la corrupción vergonzante. Sin embargo, pese al cumplimiento de las primeras promesas electorales, debemos decir que el comercio, las pequeñas industrias y la economía en general no están del todo bien, se nota la recesión, el proceso inflacionario iniciado en octubre del año pasado, el aumento de los costos fijos originados por la incesante presión tributaria tanto municipal como provincial y nacional, la suba de los alquileres, el incremento de la industria de los juicios laborales y las desprolijidades del gobierno en el tratamiento de las tarifas de los servicios públicos que está retrasando la tan ansiada reactivación económica”.

Para seguir, Colombo manifestó: “Quiero mencionar dos temas que nos preocupan: el inicio de la venta puerta a puerta que incrementará aún más, el comercio a través de la web, en detrimento del comercio minorista y el proyecto de revalúo inmobiliario que según tenemos información fehaciente, en nuestra ciudad alcanzará hasta un 3.500 por ciento en algunos casos, que de darse las actuales alícuotas elevará el monto de alquileres, el impuesto inmobiliario y consecuentemente los impuestos nacionales. Estamos atentos a esta problemática y desde ya pedimos tomen nota FEBA y CAME de lo que viene para actuar en consecuencia, porque esto sería aprobado para el año 2017. También por supuesto al diputado presente aquí con nosotros (Manuel Mosca).

Y para terminar, dijo: “Por lo expresado, en el corto plazo tenemos un panorama difícil, preocupante, sin duda agravado por la crisis política y económica de nuestro principal socio, Brasil; pero seguimos apostando al futuro, creemos firmemente que las medidas económicas tomadas darán fruto en un futuro no muy lejano, y que la Argentina finalmente encontrará el rumbo que nunca debimos perder, el de la paz, el del diálogo permanente, el de la honestidad, el de la producción y el de la inserción social. Muchísimas gracias”.