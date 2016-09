GANO EL GRAN CAMPEONATO MACHO ABEERDEN ANGUS

Patricia Iglesias y Ricardo Gómez Andrade nos visitaron ayer en nuestro stand. A nuestro pedido, se acercaron parar hablar del triunfo de La Consagración, la todavía novel cabaña bolivarense que el sábado, en la pista central de la Rural, se quedó en el Gran Campeón Macho.

Para quienes conocemos a Patricia y Ricardo, para quienes los queremos desde hace muchísimos años, representa ese triunfo una alegría muy especial. Nos parece justo que los éxitos tengan relación directa con los méritos y esta es una circunstancia que no siempre se da en cualquier orden de la vida.

Pero parece que, al menos en lo que respecta al Angus, al Circuito Bonaerense y su exposición en Bolívar, sucedió un alineamiento entre esos factores, disparadores de una sonrisa de ojos húmedos en Patricia, en Ricardo y muy especialmente en María Paz, quien será la continuadora natural de esos esfuerzos.

El periodista, por amigo que sea, tiene la obligación de poner en algún momento un punto de equidistancia y dejar hablar al protagonista. Tratamos hacerlo, creemos sin lograrlo demasiado, en el diálogo mantenido ayer.

“El sólo hecho de participar y de estar trabajando por esta raza que tanto amamos es un gran placer. Que María Paz esté tan involucrada en el proyecto de la cabaña es, además, una alegría muy especial. Porque en ella está el futuro. Y si, además, tenemos este tipo de logros, significa que vamos por el camino correcto. Además, ganar un premio en casa, en una exposición como Bolívar, que es categoría A en el Circuito Bonaerense (hay sólo 2 exposiciones de tal categoría: Bolívar y Bahía Blanca) es extraordinario”. Lo dice Patricia casi sin necesidad de preguntas.

Nos decía ayer Lagrange, el jurado de Angus, que los animales de punta de esta exposición, cualquiera de ellos, haría un muy buen papel en cualquier Nacional…

“Por supuesto. Porque así como el Nacional de Otoño es un pre-Palermo, Bolívar es un pre-Nacional. Todos los animales presentados fueron de muy buen nivel. Este año hay otro ánimo, ha cambiado la manera de mirar el futuro y eso también influye. La verdad es que nos estábamos quedando sin rodeos y ahora los criadores comenzamos a retener vientres, porque las expectativas son otras”.

“Basta con ver lo que está sucediendo en los remates -interviene Ricardo-, donde hay una gran demanda de terneras y vaquillonas. En la medida que exista tal demanda y que se retengan vientres harán falta también buenos reproductores”.

El Angus particularmente ha hecho un trabajo genético excepcional. Porque ha logrado un animal “flexible”, que puede dar como resultado tanto un novillito liviano gordo como un novillo pesado de exportación…

“Es así. Y por eso es que aproximadamente el 57 por ciento de los rodeos nacionales son Angus. Después vienen las cruzas y finalmente las otras razas. Eso sin desmerecer a ninguna de ellas. Es un animal muy rústico que se adapta a los campos de la zona muy bien. Por otra parte, la genética se ha puesto cada vez más al alcance de los productores. Hoy inseminar no es lo que era hace muchos años atrás”.

“Hoy la genética permite acortar tiempos -dice Ricardo-, porque pemite recuperar un rodeo mucho más rápidamente, porque acorta plazos de engorde, etc”.

Háblennos de lo que hay detrás de un éxito como el que obtuvieron…

“Hay mucho trabajo, mucha gente, muchas ilusiones. Detrás de este torito especialmente había 12 personas trabajando”.

¿Sale a la venta el Gran Campeón?

“Si, se vende. Yo soy de las que piensan que los campeones tienen que venderse. Porque es bueno para cambiar de sangre y porque es bueno ponerlo a disposición de los criadores que lo necesitan”.

PATRICIA JURADO

Nos cuenta Ricardo, con indisimulado orgullo, que Patricia Iglesias será Jurado el 14 de septiembre en la Exposición Rural de Saladillo. Se trata de una exposición Categoría D dentro del Circuito Bonaerense. Lo confirma Patricia:

“Es cierto, me han invitado a eso y es un gran orgullo para mí. Me transformaré en la segunda mujer en ser jurado de una muestra. Verónica De María Massei de García Llorente ya juró en algunas oportunidades y ahora me toca a mí. Es una exposición con unos 50 animales a concurso entre PC y PP, tanto individual como en lote”.

¿Y para cerrar el gran año Angus, en octubre será la segunda edición del Angus Pink?

“Exactamente. Eso es el 28 de octubre en las instalaciones de esta Sociedad Rural, con la participación de la casa martillera Jorge y Martín de la Serna. Son aproximadamente 8 cabañas manejadas por mujeres que aportaremos más de 100 animales PC y unas 15 hembras de pedigree.