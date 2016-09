ULISES FORTE

Ulises Forte, hombre del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, quien durante años batallara en la Federación Agraria, fue invitado ayer por el INTA Bolívar para ponerle fin a la XXVI Jornada de Producción Animal en la “Santiago Galaz” con un tema de interés para todos: “De dónde venimos y hacia dónde vamos en la ganadería”.

Previo a dar la charla, Forte visitó el stand de EL MOLINO en la Rural y habló de ello y otros temas: “Venimos de una etapa en la que estábamos proscriptos, donde desaparecieron 10 millones de cabezas, que es el stock ganadero de Uruguay, y exporta mucho más carne que nosotros. Además de todo eso el desprestigio, el ternericidio, llegamos a un piso donde atrás de lo que desapareció también desaparecieron empleados rurales, molineros, 50 mil productores, hay que ponerles rostro humano a las crisis, no es cuestión de estadísticas nada más”.

Forte dice que “ahora hemos avanzado un poco con el cambio de gobierno, ahora tenemos un solo tipo de cambio, no existen más los ROES, que eran premios y castigos, no hay más retenciones, podés hablar con un ministro sin ser acusado de oficialista y podés disentir con ese ministro sin que te digan que sos golpista, eso es un avance importante . Y ahora está todo por crecer, Argentina tiene una cultura carnicera espectacular que no la vamos a perder. Nuestro mejor cliente es el mercado interno, tenemos la mejor carne del mundo y la podemos comer, vamos a cuidarlo”.

El federado añadió que “tenemos una tremenda ventaja comparativa con el resto de los países productores de carne, nosotros estamos muy lejos de nuestro techo de producción, lejísimo, Uruguay está en el tope, Paraguay también, Brasil viene creciendo, Australia y Nueva Zelanda no tienen mucho más margen de crecimiento, los que estamos lejísimo del techo somos nosotros, el futuro es muy bueno, en el medio está todo lo otro”.

¿Por qué estamos tan lejos de países mucho más chicos?

- Porque perdimos 20 años, el menemato hizo desastres. Don Humberto Volando en 1991 dijo que si el modelo triunfaba iban a desaparecer 150 mil productores, nosotros estábamos en la juventud federada, tocábamos el bombo y pensábamos “qué discurso se mandó el Viejo; pero un poco exagerado”. 80 mil se llevó puesto el menemato, 60 mil se llevó puesto el kirchnerismo, con 10 mil que se caigan solos tenés que ir todos los días a llevarle un ramo de flores al Viejo Volando y pedirle perdón porque no le creímos. El desastre que se viene haciendo fue tremendo.

Para crecer hay que respetar el ciclo biológico, hay dos formas de crecer rápidamente, una es terminar con el ternericidio, hacer un animal más pesado, con 10 millones de cabezas, les ponemos 50 kilos más de carne y tenemos 500 mil toneladas más, y estamos exportando 250 mil, o sea que mantenemos el mercado interno, duplicamos la exportación con el mismo número de cabezas. También hay que aumentar la producción, la productividad, hay que ordenar el tema de la industria, la trazabilidad, los cortes, el estatus sanitario, hay muchísimo para corregir; pero lo que no podemos hacer es dejarlo en manos del mercado.

Cuando dejamos que el mercado decida se llevó 80 mil productores puestos, cuando el país destrozó el mercado y se lo dejó todo al Estado, desaparecieron 60 mil, eso significa que hay que terminar con los versos, si al mercado lo dejás solo se pone egoísta y ganan guita 5 tipos y destruyen al resto, si al Estado lo dejás solo se pone bobo y estúpido, a los 5 de arriba les va bien, se juntan con los otros 5 y también te destrozan, por lo tanto hay que controlar para que haya igualdad de oportunidades; pero si hay mercado y Estado divorciados, no hay futuro.

¿Cómo terminamos con el ternericidio?

- La primera medida tiene que ser que el novillo de 450 kilos valga más que el de 300, y tienen que aparecer los créditos de honor, el incentivo, el financiamiento, y hay que dejar de cobrar impuesto para que el productor lleve el ternero de la guachera al campo para criarlo. Se hizo una bestialidad con la trazabilidad que hicieron estos tipos (los kirchneristas) que no sirvió para nada.

No existe la carne inferior o superior, la carne buena o mala, todo depende de cómo la cocinés. Todos hablan del lomo, que es muy rico al horno con papas, en milanesas, ahora, hacete un lomo hervido en puchero, es horrible. Lo mismo pasa si hacés un osobuco al horno con papas, se te caen las muelas.

Hay que romper con los mitos, con la locura de que si exportamos carne afuera no vamos a tener carne adentro. Cuando más carne exportemos, más barato vamos a comer nosotros, le vendemos los cuartos premium a Europa, el garrón y cogote a Rusia y China, Israel y Chile se están llevando lo delantero, si abrimos Estados Unidos se estaría llevando la carne magra para molienda porque la carne de ellos está muy engrasada y la hamburguesa les sale pura grasa, entonces mezclan; acá nos queda el asado, el matambre, el vacío, la tapa y la carnaza para milanesa, lo que comemos desde el country a la villa, y eso nos va a quedar a valor doméstico.

Acá el problema es que los cortes populares están carísimos, porque no se integra bien la media res, acá los barrios más populares le terminan financiando la carne barata a los barrios de mayor poder adquisitivo, es al revés.

Siempre desde el interior se reclamó gente con conocimiento en organismos como el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, imagino la responsabilidad que eso le significa siendo un hombre del sector desde siempre…

- Sí, nosotros no pertenecemos al gobierno para poder modificar las cosas pero sin dudas que es un desafío hermoso, además uno viene de ser un pequeño productor, de laburar toda la vida, de pertenecer a la Federación Agraria, de tener el gran desafío de demostrar que la eficiencia no es sinónimo de escala, los pequeños productores también son eficientes y eso que nuestra generación se fumó la hiperinflación, el menemato, 5 presidente en dos días, al kirchnerismo, a Moreno, que no nos va a alcanzar la vida para putearlo a ese tipo, y todavía estamos vivos, ¿te imaginás si fuéramos ineficientes? Hay que tener capacidad para sobrevivir. La verdad que es un desafío hermoso y no quiero ni pensarlo porque me asusto.

Angel Pesce