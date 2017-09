JURA DE PORCINOS

José Rodríguez, de Cabaña “La Fe”, fue el encargado de la jura de los porcinos en el galpón que los cobija. Lo hizo ayer a la mañana con la supervisión de su padre Manuel, con quien según reconoció José luego coincidieron en la mayoría de los fallos que le tocó dar.

Las cabañas locales “San Vicente”, de Raúl Vicente, y “El Rebaño”, de Héctor Mendoza, obtuvieron premios en las distintas razas.

El resultado en las distintas categorías fue el siguiente:

Hembras

Duroc Jersey

1º primero y campeón, de “El Rebaño”, de Héctor Mendoza,

2º premio y reservado campeón, de “El Rebaño”, de Héctor Mendoza,

3º premio, de “El Rebaño”, de Héctor Mendoza,

Spotted Poland

Primer premio y campeón, de “San Vicente”, de Raúl Vicente.

Primer premio y reservado campeón, de “La Blanquita SRL”.

Primer premio, de “La Isolina”, de José Pecorelli.

Segundo premio, de “El Rebaño”, de Héctor Mendoza.

Yorkshire

1º premio y campeón, de “San Vicente”, de Raúl Vicente.

2º premio y reservado campeón, de “San Vicente”, de Raúl Vicente.

3º premio, de “San Vicente”, de Raúl Vicente.

Machos

Yorkshire

1º premio y campeón, de “La Isolina”, de José Pecorelli.

2º premio y reservado campeón, de “La Isolina”, de José Pecorelli.

Hampshire Down

1º premio y campeón, de La Blanquita SRL.

Spotted Poland

1º y campeón, de “San Vicente”, de Raúl Vicente.

1º premio y reservado campeón, de La Blanquita SRL.

Duroc Jersey

1º premio y campeón, de “El Rebaño”, de Héctor Mendoza

2º premio y reservado campeón, de “El Rebaño”, de Héctor Mendoza.

José Rodríguez, el jurado, habló con EL MOLINO tras la tarea que tuvo en los corrales: “Ya me habían invitado a jurar en otras oportunidades; pero me coincidía con la de General Pico o la de Saliquelló, este año pude venir a jurar. En Bolívar me gusta jurar porque acá hay animales de primera calidad y contento también porque me pudo acompañar mi viejo”.

Sobre la jurad “compartida” con su padre, José reconoció: “Tuvimos diferencias en un solo caso; pero lo charlamos y llegamos a un acuerdo, el resto bien, los animales espectaculares, tanto machos como hembras, espectaculares. Son todos animales de gente conocida; pero al margen de eso me sorprendió la calidad, los machos y las hembras Duroc, las hembras Yorkshire, los Spotted, la verdad espectacular. Un privilegio tener esta calidad de cerdos hoy en Bolívar”.

Rodríguez reconoció que “son pocos animales los que vinieron a la exposición, las rurales generalmente vienen decayendo en cuanto a cantidad, pero Bolívar no ha decaído en calidad. Hace 10 años atrás a Palermo iban 350 animales y hoy van 40, vemos que todo ha decaído. Muy contento de que me hayan invitado a jurar, el sábado estuvo bastante feo; pero cuando uno se encuentra con gente del mismo palo lo pasa bien. Nosotros ya hace varios años que no salimos a exposiciones con animales de la cabaña, dejamos todo para la venta particular y los remates”.

Hoy se venden desde las 16.30 horas

Normalmente la venta de los porcinos la lleva adelante la firma CIASA el segundo domingo de la muestra tras los acontecimientos en la pista central. Como el clima hizo que se suspendieran las actividades al aire libre, tras los discursos que se darán bajo techo en el salón comedor “El Fogón” comenzarán las ventas, alrededor de las 16.30 horas en el galpón que los alberga.

Angel Pesce