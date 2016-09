EDUARDO “BALI” BUCCA

El intendente Eduardo Bucca fue más veces a la Rural que en cualquiera de sus años anteriores en la gestión. Estuvo los dos domingos en el palco oficial y asistió acompañando a Juan Manuel Urtubey un día y a Sebastián García De Luca otro. Al bajar de la tribuna de la Rural, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Luis María Mariano, habló con EL MOLINO del pedido de Fernando Criado en el discurso, entre otras cosas.

Este año viniste mucho a la Rural…

- Sí, hemos estado participado mucho de esta exposición, mostrándosela a diferentes referentes que nos han estado visitando en el transcurso de estos días, me parece que es una señal importante a todo el sector que tiene que ver con acercar posiciones y poder pensar en el futuro.

¿Estamos cerca de que vuelvan los stands de la Municipalidad a la Rural?

- Esa no es una decisión nuestra, es una decisión de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural, nosotros siempre hemos solicitado por nota la participación, como corresponde, ojalá que sea lo antes posible.

En el discurso Criado te pidió diálogo, ¿lo vas a llamar para reunirse?

- Durante su discurso le contesté “cuando quiera”, nadie ha planteado no tener diálogo, hemos presentado una nota hace ya varios meses para poder conformar la Comisión Vial, recién lo hablaba con Pedro Vigneau, me he reunido con todas las autoridades de las distintas instituciones que conforman la Mesa Agropecuaria porque tenemos la voluntad y la decisión de poder crear la Comisión Vial adaptada y modernizada a los tiempos que vivimos, y estamos esperando la respuesta pertinente. No obstante eso, si es necesario mantener una reunión en las instalaciones de la Sociedad Rural, no hay ningún tipo de inconveniente, lo vamos a estar conversando en los próximos días.

¿Notás aires nuevos, renovados con Pichu, con Vigneau?

- Ojalá, las personas y los nombres pasan y en el tiempo quedan las instituciones, lo importante es que el municipio de Bolívar pueda articular, proyectar acciones en conjunto con todas las instituciones de Bolívar y una de ellas es la Sociedad Rural. Bien lo decía la autoridad de CARBAP, conectividad, electricidad, caminos rurales para poder desarrollar los pueblos del interior, y creo que desde hace 5 años si hay algo que está establecido dentro de nuestro mensaje es poder promover el arraigo, y hoy en Bolívar tenemos muchas obras muy importantes que están vinculadas a estas cuestiones y que las tenemos que acompañar entre todos. Seguramente faltan muchas cosas y otras tantas por mejorar, y lo vamos a hacer juntos. Estoy muy contento de poder estar participando de la apertura, del cierre de la Exposición Rural, que es un orgullo para todos los bolivarenses, es uno de los principales eventos, que además nos permite convocar a vecinos de toda la región, de toda la provincia en este increíble predio que tenemos aquí los bolivarenses.

¿Te quedaste con ganas de hablar el domingo pasado?

- No, para nada, la verdad me he sentido muy pero muy cómodo y quiero tener una visión de futuro, si queremos mirar para adelante tenemos que mirar para adelante, y eso no sólo hay que plantearlo en el mensaje sino llevarlo a la práctica. Estoy absolutamente a disposición para poder trabajar en conjunto y poder cumplir los objetivos que seguramente compartimos todos.

Te acompañó en el palco los dos domingos el interlocutor que tenés con el sector agropecuario, Mariano Ruiz…

- Estuvo Mariano, él está en permanente contacto con cada una de las instituciones, semanalmente, poniéndose a entera disposición. Estamos visitando semana a semana a distintos productores, estamos preocupados por la seguridad del sector rural; pero también es claro que esto tiene que ver con una política del gobierno provincial, nosotros ponemos todo el esfuerzo en gestionar móviles, estamos invirtiendo en recuperar destacamentos que hace muchísimos años que están cerrados, nos hemos puesto al frente de la gestión para tener una nueva sede de la Patrulla Rural con la colaboración de un productor. A principios de año planteamos una propuesta para poder tener más intervención por parte del municipio y eso requiere de inversión para armar un plan de seguridad rural, integral, desde la Dirección de Protección Ciudadana, y creo que eso lo tenemos que seguir trabajando. Hay mucho para trabajar en conjunto y seguramente en los próximos días nos estaremos reuniendo.

Angel Pesce