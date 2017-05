Los lotes asignados a cebada, en cambio, se mantendrían igual o caerían 5 puntos porcentuales.

Los primeros datos recopilados por la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, indican un incremento del 10% en la superficie asignada al cultivo de Trigo, mientras que la Cebada se mantendría o cedería un 5% en el Sudoeste Bonaerense, de acuerdo a las consultas realizadas directamente a los productores de la región sobre cómo estiman planificar la próxima campaña de fina, sumado a las apreciaciones de los técnicos referentes de la región, indican:

En ese sentido, el área sembrada con el cultivo de trigo se incrementaría un 10% en la campaña 2017-18, impulsado impulsado principalmente por las hectáreas que no pudieron ser sembradas la campaña 2016-17.

Recordemos que el año pasado, la expectativa generadas ante el cambio de gobierno junto a las nuevas políticas de apertura a los mercados internacionales y eliminación de las retenciones, llevaron al productor de nuestra región a planificar un incremento del área del 20%, lamentablemente por el exceso hídrico y falta de piso al momento de siembra, este aumento se limitó sólo al 7% al finalizar en 555.000 has.

Respecto de la cebada, los datos recopilados en las últimas horas arrojan que se mantendría la superficie o que la misma sufriría una leve caída del 5%. Esta diferencia se debería básicamente porque la campaña pasada se concretó una importante reducción del 15% al finalizar en 303.000 has.

Por otro lado, gran parte de la cebada sembrada en el SOB se realiza con fines forrajeros. Mientras que lograr las condiciones requeridas por la industria para fines de maltería, que generan un sobreprecio atractivo, se complica para el productor de nuestra región.