JURA DE ADMISION DE AVES AYER

Carlos Román volvió un día a la exposición a hacer lo que más le gusta y lo que tanto sabe. En el galpón que este año tienen las aves y pilíferos, está oficiando de Jurado de Admisión, tarea que comenzó ayer y finalizará hoy al medio día, cuando la totalidad de los ejemplares presentados a concurso ya debieran haber cumplimentado todo ese proceso.

En rigor de verdad Carlos ya estuvo el año pasado, aunque no en su calidad de Jurado, sino como colaborador de quien fue designado en esa oportunidad.

Lo encontramos trabajando, revisando aves, anotando cuidadosamente y la cara se le inundaba de alegría. Carlitos lleva la actividad y a esta Rural en el alma y, problemas que no es del caso reflotar aquí, lo habían alejado de este escenario. Ahora está de vuelta y ente gallos y gallinas, como a él le gusta.

Lo cierto es que nos encontramos y, tal su estilo, aceptó un par de preguntas.

“Hé vuelto! En realidad el año pasado estuve, pero no figuraba, porque vine a colaborar con Claudio, el chico de Del Valle a quien habían convocado. Y ya me quedé. Este año me lo ofrecieron y acepté”.

¿Cómo va la admisión en cuanto a número?

“Vamos muy bien y eso que todavía falta mañana, cuando va a entrar el grueso de los inscriptos; pero creo que a esta hora (eran las 16.30) ya estamos cerca de los 100 animales. Es un buen número y los 200 inscriptos que hay considero que es un buen número para este tipo de exposiciones”.

Si bien tu trabajo es la Admisión, tu ojo experto nos puede dar una idea de la calidad que va ingresando…

“Es como en todas las exposiciones: hay animales muy buenos y otros un poco inferiores. Como vos decís, yo me ocupo de analizar la sanidad y las características de la raza; pero igualmente a simple vista nomás uno va mirando y analizando y puedo decir que hay algunos bastante buenos”.

¿Hubo rechazos?

“Hasta ahora no. Se nota que los criadores están trabajando bien:

¿Cuántos criadores han venido y provenientes de qué localidades?

“Deben ser aproximadamente 40 y son de Bolívar, de Tandil, Rauch, Las Flores y otros lugares”.