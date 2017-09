INGENIERO PABLO GUIROY – CHARLA EN LA SANTIAGO GALAZ

Bajo el auspicio de la firma Cargill, el ingeniero y productor agropecuario Pablo Guiroy brindó una muy interesante charla en la Sala Santiago Galaz, a la que asistió un numeroso grupo de productores interesados por la temática.

Guiroy tituló a su disertación “Cómo manejar los animales al arribar al feed lot” disparador de una serie de tips que el feedlotero debiera tener en cuenta a la hora de la llegada de los animales al corral de engorde.

El experto recibió a este medio al final de la charla y con máxima cordialidad resumió los principales puntos abordados.

“Hablamos de manejo a la recepción, de posibilidades de dieta y nutrición. Pero lo primero que hicimos fue plantear el problema. Muchas veces no tomamos acción porque no tenemos completo conocimiento del problema. Esa es la primera clave. Hay que saber con qué problema nos vamos a encontrar con el animal que recibimos. De dónde viene y con qué stress acumulado llega. Tenemos que pensar que ese animal, desde que salió de su lugar de origen, ya sea recién destetado, al pie de la madre, de un rodeo, de una feria o de un campo de recría ya trae un historial. Ese stress acumulado le va a repercutir en las primeras tres semanas de confinamiento.

“Después de plantear el problema discutimos qué se puede hacer hoy, que se piensa que se puede hacer y mostrar lo que es ideal”.

¿También influye en ese nivel stress la categoría de ese animal? Es decir: hay diferencias entre un ternero de destete y uno de 200 kilos, por ejemplo?

“Influye muchísimo. El animal que va a venir con mayor carga de stress es el recién destetado. Porque sumado a todo lo que va a sufrir con el transporte, deshidratación, inanición, lo que le depare las condiciones climáticas, ya sea el calor, el frío, la lluvia, etc., va a adicionar el sufrimiento por sacarlo del rodeo que él conocía y lo peor es que ese animal trae miedo. Nos olvidamos a veces de pensar que el bovino es un animal presa. Significa que alguien, en la naturaleza, lo va a comer. De modo que el animal siempre está atento a ver quién lo va a atacar. Finalmente somos los humanos quienes lo cazamos de una forma bastante diferente a cualquier otro carnívoro de la naturaleza. Pero lo interesante es comprender que a un animal que lo saco de al lado de la madre, de su rodeo original, le genera un stress de miedo muy importante”.

¿Cuál es la primera reacción a asumir frente a este cuadro de situación?

“Lo primero que hay que hacer es poder tener preparados corrales de recepción en los que hay tranquilidad. Que no estén al lado de un camino, o al lado de la manga. Un corral que no tiene barro. Que, cuando el animal llega ya tiene heno esparcido en el comedero y no después. Entonces el animal tiene agua fresca y limpia y un comedero que todavía no conoce pero que contiene algo, como un heno de alfalfa con muy buen aroma y que lo atrae. Y que no haya movimientos extraños. Ese animal sólo conocía, como movimiento, el viento en la pastura que estaba y el balido de su madre o de otro animal del rodeo. Es muy importante conocer este problema, porque si no se conoce, corremos el riesgo de tratar de la misma manera a un ternero recién destetado que a uno que lleva 60 días encerrado. Este último lo único que quiere es engordar, meterle pata, crecer. El recién recibido quiere sobrevivir.

“El otro gran problema con estos animales que son presa es identificar a los animales enfermos. Hoy mostré un estudio hecho sobre un rodeo de terneros en el cual se identificó un 20 por ciento de enfermos que se curaron. Cuando estos animales se faenaron, se revisaron sus pulmones y se encontraron, efectivamente, lesiones provocadas por esa enfermedad detectada. Pero los mismos signos se encontraron en los pulmones de otro 20 por ciento que no se registraron como enfermos. ¿Por qué sucede esto? Precisamente porque al ser presa, el animal esconde su enfermedad, porque los animales enfermos del rodeo son los primeros que caer”.

¿También hablaron de la dieta?

“Si. Específicamente de la dieta de recepción. Hemos tratado de hacer entender que ella debe tener algunos aditivos y alguna formulación distinta que la de un animal con 40/60 días de encierre”

¿Hay que enseñarle a comer al animal o eso se reduce a ofrecerle una comida atractiva?

“En realidad al principio no le vamos a enseñar nada. Lo único que le vamos a enseñar es que el comedero no muerde, que es algo bueno. Es cierto, hay que enseñarle a comer pero ante todo enseñarle que el nuevo ambiente es seguro, hay que enseñarles que todos los días va a tener comida, que no va a faltar”.

Frente a este cuadro descriptivo uno se admira de la nobleza del ternero para conseguir engordar igual, pese a todos los inconvenientes.

“Si claro, es un animal muy noble en ese sentido. Y lo sorprendente es cuánto hay para mejorar, cuánto estamos dejando sobre la mesa que podemos mejorar. La tecnología en feed lot en Argentina todavía es bastante nueva, tiene unos 15 años o 20. En los últimos años se ha hecho masiva. Hay mucho potencial, por eso mismo, para mejorar especialmente en estos temas planteados hoy, que en otras épocas dejábamos de lado”.

¿Vamos irremediablemente a una ganadería de feed lot y perderemos la ganadería pastoril que le dio a la carne argentina esa marca registrada que tanto vale a nivel mundial?

“Es un muy buen punto ese. Es mi opinión personal, pero yo creo que los últimos 100 kilos de un animal, hablando de carne de calidad, es muy difícil de lograrlos a pasto, porque la energía del pasto es difícil de tenerla en niveles parejos todo el año (hay picos) y además la misma densidad energética del pasto no es, ni cerca, la misma que le puedo dar al animal con una dieta de corral. Es muy difícil que volvamos a ver animales terminados a pasto. Pero la ganadería va a seguir siendo en gran medida pastoril porque sin un ternero yo no puedo hacer nada. Y los primeros 200 kilos los hace en el pasto”.