Números muy ajustados

"Hace dos meses había más entusiasmo por sembrar maíz que en las últimas semanas", observa un vendedor de insumos agrícolas de Vedia. Los productores proyectan resultados de la campaña de granos gruesos con los precios esperados a cosecha y observan que el maíz está mejor que en años anteriores por las medidas gubernamentales, pero no le gana por goleada a la soja, como se calculaba hace tres meses, por el derrumbe de los precios. Es más, en algunas zonas promete un margen bruto menor y, además, nuevamente desaparece del radar de los arrendatarios.

Altos rindes de indiferencia

Vayamos a los números. Actualmente, el precio para cubrir los costos con rindes históricos en un campo propio del norte de Buenos Aires, considerando gastos de estructura y administración, es US$ 135 por tonelada, según los datos del consultor Julio Lieutier. A mediados de semana se ofrecían US$ 140 para maíz con entrega en abril de 2017, lo que revela la tirantez de los números. Los valores se catapultan si se quiere salir hecho en campo alquilado a 15 quintales de soja por hectárea: se requieren cotizaciones de US$ 150 por tonelada si el clima permite alcanzar 90 quintales por hectárea.