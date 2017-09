FERNANDO ALZUETA, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL

La apertura de la Exposición Ganadera, con la confirmación de mal tiempo, tuvo pocos concurrentes al acto que se realizó ayer en el salón comedor “El Fogón”.

Estuvo el subsecretario de interior Juan Carlos Morán, el presidente de CARBAP, el presidente del Concejo Deliberante, Luis María Mariano, y representantes de diferentes instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario. Esta vez el intendente Eduardo Bucca fue uno de los ausentes.

El tradicional desfile que se suele realizar frente al palco de autoridades se pasó a un abreviado por pantalla. Al final el padre Scoltore tuvo a su cargo el oficio religioso y Pilar Martínez entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Hace años que no teníamos dos domingos de Rural con actos bajo techo, adentro, y sin la cantidad de gente que suele reunir la pista central a su alrededor, principalmente el primer domingo, el de la jineteada.

Después de 4 años de mandato, ya entrando en el quinto (no consecutivo es último), Fernando Alzueta por primera vez no necesitó de un papel para dar su discurso, y la verdad que mal no anduvo; aunque después reconoció que se olvidó de algunas cosas.

Dijo Alzueta: “Había preparado algo para hablar, un discurso, no soy bueno leyendo y haciendo discursos tampoco; pero voy a hablar de lo que he sentido en esta expo, y lo que ha pasado durante mucho tiempo. Cumplimos 89 exposiciones pero 90 años de vida, no son poca cosa, han pasado hombres y mujeres de campo, de industria, de comercio, que tuvieron un gran valor y que hicieron grande esta Rural”.

Fernando no quiso dejar de nombrar en su discurso a la desaparición física de Rubén Barrio: “Tuvimos que despedir hace poco a uno de los grandes y de hacerle un homenaje en vida, para quien pido un fuerte aplauso. Hoy somos una de las instituciones más viejas y no es poca cosa que en Argentina se cumplan tantos años, hemos tenido nuestros aciertos, nuestras pegadas; pero siempre la Sociedad Rural de Bolívar estuvo para defender al productor agropecuario. No creo en las casualidades, y estamos acá, en este comedor llamado ´El Fogón´, y acá siempre se ha mantenido vivo el fuego sagrado del productor agropecuario, acá hubo mucha gente rompiéndose el lomo para que esto saliera bien, lamentablemente no nos acompañó el tiempo; pero nos llena de orgullo haber visto la pista central como la vimos ayer, con gente, bajo la lluvia, cabañeros, jurado, mojándose, poniéndole garra, y eso la verdad nos enorgullece”.

El presidente de la Rural no se quedó sólo en hablar del mal clima, sino que se refirió también a las inundaciones, de los últimos 40 años estuvimos inundado en 16, son muchas, cada dos años y medio de promedio tuvimos una, en ellas se nos va la vida, se nos va el producto de nuestro trabajo. La lluvia es una bendición, y es cierto, aún en estas circunstancias; pero ahí la mano del hombre tiene que empezar a tallar fuerte para que la lluvia sea una bendición y no un castigo. Hace poco se hizo un estudio que arrojó que las inundaciones nos han llevado 1.500 millones de pesos, si eso lo traducimos a presupuestos municipales, son varios, no nos podemos dar el lujo de que Bolívar siga perdiendo esa plata, por eso quiero hacer un llamado a la reflexión y a un compromiso, nosotros los productores agropecuarios, la clase dirigencial política, los que vivimos en Bolívar, los que queremos a esta ciudad y vamos a morir acá, que una vez más por favor juntemos nuestros esfuerzos para trabajar en este tema. Este es un pedido a nuestro intendente, lamentablemente hoy no pudo venir, este es un pedido fuerte que le hace la institución para que de una vez por todas empecemos todos a trabajar a partir de mañana”.

Alzueta se refirió también al remanido tema caminos: “No voy a decir mucho, está todo dicho, estoy convencido que a los caminos ya no hay que arreglarlos, hay que construirlos, porque el grado de deterioro es grande, cuando pase la inundación hay que salir a trabajar y para eso agradezco el enorme esfuerzo que está haciendo la Comisión Vial (aplausos). Otro pedido a nuestro intendente municipal, que el otro día anunció que está avanzada en un 90% la línea 132 con aportes del gobierno nacional, que parte de esa electrificación vaya al campo, el campo también se merece eso, la electrificación rural se ha quedado en la antigüedad, hoy necesitamos energía para que nuestros productos salgan industrializados, todas las chacras tienen que tener electrificación, sabemos lo que es vivir en el campo, y la gente de campo se merece tener lo mismo que tiene la gente que vive en la ciudad, energía eléctrica”.

Refiriéndose a la inundación, Alzueta dijo que “van a quedar familias en el campo; pero esta Sociedad Rural, este Bolívar, no se puede permitir el lujo de que ello suceda, ya lo vivimos, en la década del ´90 Urdampilleta tenía un censo poblacional de 6 mil personas y de a poquito nuestros jóvenes se fueron yendo y hoy tiene la mitad, hoy está intentando poblarse de nuevo, pero no es lo mismo, tenemos que dar previsibilidad para que el productor agropecuario se quede en su campo, para que pueda seguir criando sus cerdos, sus ovejas, eso le da pertenencia y poder quedarse en el campo; pero es fundamental la energía eléctrica, que ya tendría que estar en todos los campos”.

Azueta destacó la presencia de Bolívar en la última reunión del comité de cuenca: “El municipio tiene que estar siempre presente, porque ahí se deciden los destinos del agua, hacía mucho tiempo que no participábamos, cuando no vamos y dejamos una silla vacía, el otro hace lo que quiere. Bolívar pertenece a dos cuencas, y es fundamental que participemos, le pedimos al intendente que si él no puede ir, nosotros vamos a estar, las instituciones tenemos que estar en la toma de decisiones. La mirada de un intendente tiene que ser amplia, nosotros tuvimos la propuesta de empezar a trabajar sobre la cuenca del Arroyo Vallimanca, que hoy por hoy no está contemplada en el plan maestro del Río Salado, ustedes se preguntarán dónde va a parar esa agua. Tenemos el compromiso de la provincia de empezar a trabajar en eso y que también se incluya la defensa del casco urbano, porque Bolívar no la tiene como sí existe en otras ciudades, tenemos que empezar, sin mezquindades, el campo a pensar en el pueblo y el pueblo a pensar en el campo”.

Fernando no quiso olvidarse de agradecerle a los colaboradores, todo el grupo del comedor que lo estaba observando y escuchando de pie. Y se bancó todo el discurso sin mirar el papel que tenía como machete; aunque una frase en particular sí quiso leer: “No hay crecimiento sin dolor y sin compromiso, invito a los más jóvenes a acompañarme en esto, los más viejos tenemos que sostener, y ustedes empujar”.

Angel Pesce