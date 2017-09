ROBERTO VACA Y EL MALTRATO ANIMAL

Roberto Vaca, médico veterinario de la Universidad Nacional de La Plata, fue quien cerró la Jornada de Producción Animal que organizó INTA Bolívar el pasado miércoles en la sala de conferencias “Santiago Galaz” del predio ruralista. El disertante que habló al final se refirió al trato y la interacción del hombre con los animales y el ambiente.

Siempre se habla del trato que hay que tener con los animales para, entre otras cosas, mejorar el rendimiento…

- A nosotros nos gusta hablar del buen trato como algo positivo, muchas veces hablamos de las tecnologías aplicadas en la ganadería y pensamos en todo lo que tiene que ver con la cibernética, la computación; pero esta es una tecnología de procesos que no tiene costo, que sólo es capacitar al personal, capacitarnos nosotros mismos en todo lo que tiene que ver en conocer el comportamiento del animal, cuáles son las mejores formas de manejarlo, cuáles son las instalaciones que nos van a facilitar el trabajo, incluso corregir algunas instalaciones que por ahí están descuidadas, que en ganadería somos como la hermana pobre de la agricultura que siempre está invirtiendo mucho y nosotros a veces con 4 tablas pretendemos manejar a los animales de la mejor manera y no es así.

¿Cuánto influye la sombra?

- Hay muchos trabajos en producción de carne y en producción lechera donde la sombra es un factor importante que aumenta el consumo. Si hablamos de producción de leche, favorece el descanso, porque el animal no sólo come menos cuando hace calor sino que también pone en funcionamiento mecanismos para perder ese calor, y esos mecanismos cuestan energía, y esa energía se la resta a lo que puede ganar de peso. En feed lots, en tambos, incluso en áreas donde el estrés calórico es mayor, yéndonos más al norte, las sombras naturales como los montes son fundamentales para tener una mejor reproducción de los vientres, sobre todo en épocas de servicio, que es una de las de mayor calor.

La capacitación del personal es importante, pero muchas veces el que termina maltratando a los animales es el que los transporta…

- Sí, siempre doy un ejemplo, si uno va y compra una heladera en una casa de electrodomésticos, se la cargan, se la golpean toda durante el traslado y se la tiran desde el camión, uno no va a querer esa heladera. En el animal en este sentido es peor, porque lo que sucede desde que uno lo carga hasta que llega al frigorífico, no se recupera, porque no hay tiempo, las lesiones que pudo tener ahí se van a manifestar en la media res.

Estamos hablando de que un novillo puede salir 12 mil pesos, creo que no golpearíamos algo que nos cuesta ese dinero. Es importante capacitar al personal de campo en todo lo que es el arreo, el llevado a la manga, la carga, capacitar a los transportistas, en esto hay un convencimiento del SENASA, incluso hay un documento para la capacitación que todavía no se ha podido poner en práctica. Así como existen capacitaciones y protocolos para aquellos que transportan sustancias peligrosas, combustibles, por ejemplo, debería haberlo para aquellos que transportan animales vivos, que tienen mucho riesgo de tener lesiones e incluso la muerte. A veces también el productor, para que le salga un poco más económico el viaje, pone algunos novillos más, los animales van apretados, en ese viaje se cae uno que es pisoteado por otros e incluso muere, y esa pérdida es irreparable. La capacitación tanto dentro del campo con el personal, haciéndolo partícipe incluso de los beneficios que vamos a lograr con ese buen trato. Está más que probado que todo estímulo, ya sea económico o algún otro como un premio por el buen trabajo, favorece el trabajo en sí en cualquier área y en el trabajo de campo también.

Hay que tratar de trabajar con empresas de transporte responsables, hay que entender que ese animal que va ahí adentro es nuestro y que no debe ser picaneado en forma excesiva, tal vez uno tenga que usarlo como una herramienta en algún momento; pero no continuamente como muchas veces sucede.

En muchos casos el camión debe costar lo mismo que la carga, y sin embargo no se los trata igual…

- Sí, justamente porque el camionero sabe que el camión es de él y la hacienda no. Siempre hablamos de la cadena de la carne, y la verdad es que es una cadena con eslabones que están entrecortados, el productor, el transportista, el frigorífico, cada vez es más importante que esta cadena esté unida, que los tres eslabones hablen del mismo tema y que estén convencidos que es un beneficio para todos, así como puede ser un premio para un transportista que lleva una buena carga, que sea un descuento cuando no lo es, porque si no la pérdida la paga sólo el productor, y en este sentido muchas veces sucede que hay problemas y no por la mala intención del transportista sino por negligencia.

Muchas veces aprendemos a hacer las cosas de determinada manera y continuamos haciéndolas así porque nadie nos dijo que se hace de otra, la violencia hacia los animales tiene que ver con muchas otras cosas, hay que entender que si uno quiere trabajar con animales debe hacerlo de una buena manera, en forma empática, amigable, porque es un negocio, y vuelvo al ejemplo de las heladeras.

¿Cuánto tiene que ver el trato que recibe el animal con el estrés que se le produce?

- El estrés es una situación donde se liberan ciertas hormonas y ciertos mediadores químicos que hacen que los animales no coman, se depriman, si el estrés es muy crónico bajan la inmunidad y se enferman; el estrés hace que se consuma un azúcar que está en el músculo, llamada glucógeno, que después se va a transformar en carne y forme un ácido láctico que se debería formar cuando el animal muere y se forma antes, y eso va a perjudicar la calidad, la capacidad de conservarse en el tiempo y además le va a dar un mal aspecto, que son esos cortes más oscuros y se pone más dura.

Las condiciones climáticas también hay que tenerlas en cuenta, obviamente a veces uno no puede elegir el clima del día que tiene que transportar; pero si lo va a hacer en verano tratar de que sea en horas más frescas, no hacer paradas innecesarias en la ruta, y que los viajes sean más reducidos, pero eso tiene que ver con lo cerca o lejos que está el frigorífico del lugar de donde se vende. Todas esas cosas se pueden mejorar.

¿Se nota mejora del productor en estos aspectos?

- Sí, tendría un montón de anécdotas para contar. Cuando incorporamos en un campo las banderas y les dijimos que no usaran perros, y les explicábamos que las banderas no son para pegas sino para guiar a los animales, el personal venía con sus banderas hechas y cada uno la hacía un poco mejor. No hay que trabajar contra el animal sino a favor del animal. El bovino es un animal de fuga, nosotros debemos hacerlo fugar hacia donde nosotros queremos y con el menor miedo posible.

Angel Pesce