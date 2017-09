DOS INGENIEROS AGRONOMOS CONTARON LA EXPERIENCIA DE INTA BARROW

Los ingenieros agrónomos Martín Zamora y Agustín Barbera, de INTA Barrow, partido de Tres Arroyos, tuvieron a su cargo el cierre de charlas de la 27ª Jornada de Producción Animal.

El tema de ellos fue la agroecología, algo que han llevado adelante durante años en esa zona del sur de la provincia de Buenos Aires y que poco a poco han replicado los INTA de otros puntos del país y varios productores que ya cultivan sus cosechas totalmente libres de fertilizantes, inoculantes, fungicidas, pesticidas, etc.

Dijo Zamora: “Vinimos a mostrar los resultados que tenemos en un módulo agroecológico de producción, que es una manera diferente de producción, distinto a la forma de producción actual. Es distinto en la concepción del sistema, tiene una visión integral, sistémica, se tienen en cuenta todos los componentes del sistema y la integración entre los componentes. La concepción de la agroecología tiene que ver con mirar un ambiente y las causas de por qué el suelo se degrada, por qué aparecen malezas, entonces actuar en consecuencia de eso para evitar que aparezca, que se degraden los suelos, se basa en diferentes estrategias o principios agroecológicos”

Zamora agregó que “nuestros resultados indican que no se pierde rendimiento, se mantienen, logrando. Nosotros no utilizamos ningún tipo de agroquímico, ni cura semillas, ni fungicidas, nada, obtenemos la misma productividad de cereales y carnes, porque son sistemas mixtos. La diferencia importante está en los costos de producción, son menos de la mitad, y además se obtienen alimentos sanos, casi sin impacto sobre el ambiente, es un resultado bastante interesante para difundir, que la gente lo conozca”.

El ingeniero agrónomo reconoció que “todas las universidades nos formaron para el sistema que utiliza todos estos productos, y se recomendaba eso porque era lo único que conocíamos, nunca se enseñó otro tipo de agricultura que existía a nivel mundial, como la orgánica, la agroecológica, la biodinámica, la facultad nos formó para uno solo. Nosotros nos estamos dando cuenta, y la Universidad de la Plata también, porque hace más de 15 años que tiene la cátedra de agroecología, que existen otras posibilidades en las que se puede producir de manera diferente y producir productos sanos”.

Zamora sobre el clima en la agroecología, manifestó: “Es un sistema más estable, mucho menos riesgoso para el productor, atempera los riesgos. Un productor en la zona de Tres Arroyos para sembrar una hectárea de trigo necesita invertir alrededor de 400 dólares por hectárea, con rindes de 4.500. Con nuestra forma de producir estamos invirtiendo 150 dólares. En situaciones buenas obtenemos los mismos rendimientos; pero en situaciones malas no se nos cae el rinde”.

Barbera intervino en la conversación para contar que “ante los resultados que hemos venido teniendo y gracias a un campo de Benito Juárez de gran referencia como La Aurora, que hace 20 años que viene implementando este modelo, los productores ven que se puede producir de otra manera con costos muy bajos y varios se engancharon. Al principio notábamos que había un gran interés pero que costaba implementarlo puertas adentro, y gracias al trabajo realizado notamos mucho interés y mucha adopción. Hoy tenemos alrededor de 15 productores con los que iniciamos una transición agroecológica, muchos han aumentado la superficie de adopción en sus campos y se han empezado a interiorizar de otras zonas, la agroecología se ha diseminado por varias zonas de la provincia de Buenos Aires, incluso de otras provincias también. No vamos a ir a convertir al que no quiere, no somos pastores, el que está interesado y nota que el sistema actual le genera problemas, nosotros ofrecemos una alternativa que fortalece mucho más al productor familiar, puede mejorar la rentabilidad, con el interés de que cuida el ambiente y el suelo, nadie podría estar en desacuerdo”.

El más joven de los dos ingenieros de Barrow añadió que “el techo de la agroecología es muy grande porque esto es incipiente, estamos recién arrancando, vamos dando pasos cortos. Ya se creó una red de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, que se llama RENAMA, con la intención de divulgar, conectar en una red todas las experiencias que se venían plasmando, lo que ayuda a compartir conocimientos, y se viene avanzando, ya son más de diez municipios los que han adherido a la RENAMA con requisitos mínimos, el compromiso más que nada es de divulgación”.

Zamora volvió al ruedo para decir que “tenemos productores que arriendan todo el campo, otros que son dueños, otros que tienen una parte y una parte, hay dueños de campos que no producen pero que obligan por contrato al arrendatario a llevar adelante estas prácticas, asesoramos mucho en eso. Siempre trabajamos con cultivos anuales o de un ciclo, no pensamos en que hay que sembrar pasturas perennes a largo plazo, porque eso te limita el tema del arrendamiento”.

Zamora contó que “en base a nuestra experiencia que ya lleva 7 años, ya hace dos o tres que empezaron a ver nuestros resultados. El INTA ya tiene un proyecto nacional de agroecología que vincula a todas las experimentales que tienen un módulo agroecológico como el nuestro, INTA Balcarce, Bordenave, Pergamino, Marcos Juárez, Bell Ville, siempre hay una experimental nueva interesada. Ahora estamos trabajando con los INTA de 9 de Julio, Bolívar, 25 de Mayo, Bragado, que están intentando replicar los módulos experimentales. Necesitamos generar conocimiento de estos sistemas, adaptarlos a las condiciones de cada lugar como para que se genere información y el productor tenga datos más cercanos al lugar donde produce”.

Sobre el interés que se genera en las charlas que dan los hombres de Barrow, Barbera dijo: “El público acompaña un montón, desde hace unos años viene con mucho interés, últimamente nos llama mucho la atención la cantidad de gente que viene, hacemos visitas a campo, hemos superado las 100 personas. Son cosas que nos ayudan a seguir porque notamos un gran interés y por lo que vemos el productos es el que más acompaña, que los profesionales o colegas lo miran más de reojo y se acercan de a poco”.

Angel Pesce