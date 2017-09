CHARLA DE FERTILIZACION DE PASTURAS PERENNES

La ingeniera agrónoma Alejandra Marino, de INTA Balcarce, tuvo el honor de ser la única dama en disertar en la jornada de Producción Animal de INTA Bolívar. Evidentemente no hubo Ley de Cupos en el armado de la grilla. De todas formas se defendió muy bien hablando de su tema “Fertilización de pasturas perennes en el contexto zonal”.

Dijo la mujer de INTA Balcarce al respecto: “Hay un conocimiento generalizado de que el fertilizante hace crecer más el pasto que los cultivos. Nos preocupamos por mostrarle al productor que no es lo mismo fertilizar cualquier pastura ni en cualquier momento ni con cualquier fertilizante ni con cualquier cantidad de fertilizante. En la medida que estamos apuntando a sistemas ganaderos de alta productividad, hablamos de 500 ó 1.000 kilos de carne por hectárea de pastura por año. Tenemos que saber cómo acompañar el manejo para lograr esos niveles productivos, hay que hacer crecer el pasto con fertilización pero muy acompañado por la cosecha eficiente de ese pasto con un pastoreo adecuado”.

Marino agregó que “este es un momento crítico del año para definir el manejo y la producción de la pastura, porque se encaña y se semilla, tenemos que tratar de atenuar la semillación, es lo peor que le puede pasar a la pastura perenne, porque pierde estructura, calidad, y básicamente las plantas se mueren, que es lo que no queremos, estas pasturas perennes, que tienen capacidad de persistir por décadas, sigan rebrotando. Es muy doméstico pero a muchas de las especies que componen esas pasturas las tenemos en nuestros parques, y nosotros tratamos de que el césped siempre esté cortito, cuando crece lo cortamos y sigue creciendo. El animal tendría que hacer esa cosecha eficiente y los seres humanos los tendríamos que conducir”.

La mujer agregó que “muchos productores manejan información que les manifestaron hace décadas y la tienen incorporada, los conocimientos avanzan, hoy las investigaciones son abundantes y claramente nos muestran que la forma en que estas especies perennes, festuca, agropiro y demás, la forma más eficiente de persistir sobre el suelo es rebrotar por macollo, no por semillación”.

Y también se refirió a la injerencia del clima: “En zonas productivas como Nueva Zelanda o Australia, los productores pueden predecir cuánto van a crecer sus pasturas mirando los datos climáticos, y lo pueden ver día a día por internet. Nosotros todavía estamos lejos de eso; pero los productores pueden saber con bastante precisión cómo van a crecer sus pasturas en los próximos días si tienen un pronóstico climática, si saben cuál es la temperatura y la cuestión hídrica, que es lo que determina el crecimiento del pasto, siempre y cuando no tenga deficiencia de nutrientes, que es el otro punto que apuntalamos con la fertilización”.

Para terminar, Marino dijo: “Siempre muestro una luz de alerta, porque en otras partes del mundo han tenido graves problemas por el uso inadecuado de fertilizantes, en nuestro país el uso de fertilizantes es inadecuado por sub dosis, por aplicar menos de lo debido; pero si no lo aplicamos racionalmente pueden llegar a haber graves problemas por exceso en la dosificación o en momentos inadecuados. No siempre es tan eficiente usar fertilizantes, es un insumo muy beneficioso pero hay que usarlo correctamente. Tenemos que saber cuánto nos aporta el ambiente, qué podemos esperar de nuestros suelos, esa información es valiosísima para aplicar la dosis exacta, ajustarla a lo que necesitan nuestras pasturas”.

Angel Pesce