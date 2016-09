Según un relevamiento de Came, perciben menos del 10 por ciento del valor en góndola. En promedio, los consumidores pagan 5,5 veces más que lo que reciben los productores de alimentos.

Productores de manzanas y peras lograron a fines de agosto meterse en la agenda pública nacional con una protesta denominada “frutazo” que realizaron en Plaza de Mayo, donde regalaron 10 mil kilos de frutas a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.







Allí denunciaron que, en los últimos años, la cantidad de fruticultores bajó de seis mil a dos mil, producto principalmente del bajo precio que perciben por su producción.







Un mes después, la situación para ellos no sólo que no mejoró sino que luce cada vez peor: su participación en el precio final al que se venden las frutas en góndola volvió a deteriorarse, según el Índice de Precios en Origen y Destino que mensualmente elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).







Datos







En general, el Ipod de Came arrojó que la precios de los alimentos agrícolas, desde que salen del productor y hasta que llegan al consumidor, se multiplicaron por 5,5 veces promedio en agosto, mostrando un aumento de seis por ciento en esa diferencia en relación a julio (5,2 veces).







Visto desde la perspectiva de los agricultores, en promedio sólo participan en el 25 por ciento del precio final; es decir, que si los productos figuraran en las góndolas a cuatro pesos, ellos estarían recibiendo sólo un peso.







Pero hay casos llamativamente graves como los de las frutas. Según Came, los productores de peras perciben apenas 7,4 por ciento del valor final en el supermercado; los de manzanas, sólo 8,3 por ciento. En términos reales: si el kilo de esas frutas se vende a 10 pesos, ellos reciben sólo 74 y 83 centavos, respectivamente.







Los otros cultivos más perjudicados en la cadena, de acuerdo a este informe, son el limón (9,6 por ciento de participación), la naranja (11,1 por ciento) y la mandarina (12,9 por ciento), siempre según Came.







También las verduras







Came resumió que “en líneas generales, agosto no fue un buen mes para los productores, que en promedio vieron reducir los beneficios que recibieron por sus productos, cortando así varios meses donde parecía que la ecuación comenzaba a equilibrarse un poco hacia las economías regionales”.







La baja más fuerte en los precios de origen se produjo en el pimiento: los valores al productor cayeron 58,7 por ciento. Los agricultores pasaron de recibir 51,7 pesos el kilo en julio a 21,4 pesos en agosto. Y si bien los importes al público también cayeron 38,2 por ciento (de 112,3 a 76,3 pesos), el ajuste fue menor que el que recibieron los productores.







Los otros vegetales con mayores caídas en los precios al productor fueron:







Lechuga. Los precios al productor cayeron el 50,8 por ciento (de 16,3 a ocho pesos), mientras que los costos al público bajaron solo 15,7 por ciento (de 41 pesos a 34,6 pesos).







Frutilla. Los valores al agricultor descendieron el 40,2 por ciento (de 45 a 26,9 pesos), mientras que los importes al cliente disminuyeron solo 5,3 por ciento (de 91,9 a 87,1 pesos).







Zanahoria. Los beneficios al productor decrecieron el 26,1 por ciento (de 4,6 a 3,4 pesos), mientras que la cotización al consumidor se redujo solo nueve por ciento (de 24,5 a 22,3 pesos).