Un diputado santafesino propone la creación de un fondo financiero. También que la provincia sólo compre los productos lácteos que no fabrica. El proyecto no contemplaría a los tamberos.

El diputado de la provincia de Santa Fe, Leandro Busatto, del Frente para la Victoria, presentó un proyecto de ley en la Cámara santafesina para crear un Fondo de Salvataje y asistir financieramente a las empresas lácteas.

Además propone relevar a las industrias lecheras radicadas en la provincia y proponer que Santa Fe solo compre productos lácteos fuera de Santa Fe cuando no se pueda abastecer la demanda, según publicó el diario Uno.

“Entendemos que el gobierno provincial debe intervenir activamente en una propuesta que proteja a las industrias locales y a las fuentes laborales”, opinó el legislador del FpV.

En primer lugar, el proyecto propone un relevamiento de las industrias lácteas de la provincia para identificar su capacidad instalada y de producción, un detalle de los productos elaborados, la cantidad de personal ocupado, su localización geográfica y la situación financiera de cada una de ellas.

Al mismo tiempo se estipula un relevo también de las compras de productos lácteos que realicen los organismos de la administración central, organismos descentralizados, organismos de la seguridad social y empresas, sociedades u otros entes del Estado provincial para la provisión de lácteos a escuelas, hospitales, centros de salud, etcétera.

A partir del cruce de estos datos, se buscará dar prioridad en las compras a las industrias lácteas establecidas en el territorio provincial. Sólo en los casos en que la capacidad de producción total de todas las empresas radicadas en la provincia sea inferior a la demanda, se aceptará la compra de productos lácteos a empresas radicadas fuera de la jurisdicción provincial.

En segundo lugar, el proyecto prevé la creación del Fondo de Salvataje de la Elaboración de Productos Lácteos, destinado a otorgar subsidios para el sostenimiento de las fuentes de trabajo y préstamos a las empresas, a tasas subsidiadas, con un año de gracia y con plazos de devolución de hasta 60 meses.

Analizando la situación de la industria láctea santafesina y la inestabilidad laboral de sus trabajadores, Busatto expresó: “Las noticias de los últimos meses no son buenas, bajó el consumo de lácteos per cápita a niveles inferiores que los de la crisis de 2002, hay una apertura indiscriminada de importaciones que ahoga a la industria local, estas son consecuencias de un modelo neoliberal que expulsa trabajadores hacia la pobreza, de un Estado que no interviene para cuidar las fuentes de trabajo y, si lo hace, propone reestructurar la empresa para hacerla eficiente. Y ya sabemos lo que eso significa: despidos, suspensiones y precarización laboral. Creemos que el Estado provincial debe esforzarse más para proteger a la industria y los puestos de trabajo”.