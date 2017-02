UNA CHARLA EXCLUSIVA CON RUBÉN RADA

Con más de sesenta años de carrera, hoy Rubén Rada busca mantenerse “dentro del pelotón” de grandes de Latinoamérica, tras conocer las mieles de un éxito arrollador en los ochenta y las amarguras de no vender discos en los noventa, cuando tuvo que recurrir a Cachorro López para reciclar su carrera, “ganar plata” y poder mudarse con sus hijos a vivir al Uruguay.

Luego de una prueba de sonido acompañada con interés y emoción por mucha gente, cuando en el parque empezaba a anochecer y los mosquitos fundaban su reinado (¿los habrán fumigado con bebida cola, eh?), Rubén ‘Negro’ Rada habló en exclusiva con este medio, un rato antes de cerrar el carnaval 2017, anteanoche (ver aparte).

“TRATO DE CANTAR LO QUE LA GENTE QUIERE”

¿El show cambia si es en un carnaval o en un teatro?

-Sí. En un show como el de hoy, cualquier artista que venga y tenga una trayectoria como la mía, buscará sus canciones más conocidas para que la gente disfrute y se divierta, no es un recital de presentación de un disco. Inclusive yo no conozco ninguna presentación de un disco, salvo que sea de Sinatra o Stevie Wonder, en la que escuches entero ese material, porque siempre hay dos o tres canciones que no van. La idea es tocar las canciones para que la gente se divierta y la pase bárbaro, que para eso fui contratado, no me voy a poner a hacer canciones complicadas ni arreglos raros ya que un carnaval es una fiesta.

De hecho, sabemos que hay mucha expectativa por escuchar Blumana, Malísimo, Ayer te vi, Flecha verde…

-Esas canciones van. Flecha verde no creo, porque no es una canción para bailar, imposible bailarla, pasa por el jazz y por otros lados. Es un tema muy lindo, pero no va a caber. Montevideo tampoco. Sí estarán Ayer te vi, Candombe para Gardel, Blumana, Quién va a cantar, Terapia de murga, una que todo el mundo canta. Haré todo lo divertido. Por ahí toco Adiós a la rama, que en broma cuento una historia con la que la gente se divierte y la hago cantar. Tocaremos también No me queda más tiempo. Todo un repertorio ‘facilongo’, yo trato de cantar todas las canciones que la gente quiere.

Hablando de la gente: ¿cómo asimilás todo el cariño que te dan? Acá ya se juntó gente a ver la prueba de sonido, hay mucha expectativa por verte, y supongo que te pasará lo mismo en todas partes.

-Sí, sí, y me alegra mucho, ojalá que la gente se divierta. El carnaval es divertido, como sé que lo saben hacer acá. Yo vengo a ser uno más del show.

Alrededor del artista moreno de camisas amplias, dentro de la carpa donde dialogamos, músicos y gente del staff se movían rápido para ajustar cada detalle. A la par, los organizadores locales del recital del ícono enviado por el programa Festejar, del gobierno nacional. Atrás, se recortaban en la penumbra las fuentes y botellas de un sencillo catering.

La música uruguaya tiene mucha difusión hoy. Drexler, Mateo, Cabrera, Roos. Quizá muchos pibes entran por esa puerta y llegan a los Fattoruso, Mateo, Opa, etc.

-Todo el mundo escucha, por internet se acercó mucho la música a la gente, aunque también eso provoca destrozos (con el arte). Hay gente que escucha por internet canciones súper divertidas y comerciales que se difunden en toda América, pero a eso lo tuvimos toda la vida, hay que tenerle respeto.

Yo tengo 73 años, y ya hoy no pretendo tener éxitos sino simplemente mantenerme. Me mantengo dentro de los cien artistas más importantes de América Latina, y para mí es una alegría estar dentro del pelotón después de sesenta y pico de años de carrera.

“SOY DE LOS POCOS BOLUDOS QUE SIGUEN GRABANDO DISCOS”

¿Qué proyectás?

-Grabar otro disco el año que viene. Ya tengo tres grabados, uno con mis hijos, cantado en inglés y portugués, que yo se los dejo a ellos porque Matías está tocando con Illya Kuryaki, Julieta está haciendo su gira y Lucila tiene su disco, La Trenza. Para no molestarlos se los regalé, ellos lo sacarán cuando quieran.

¿Y los otros dos?

-Tengo que ver qué pasa con la compañía en Uruguay. Hoy en día grabar discos parece que es una boludez, yo y otros más somos los únicos boludos que grabamos, hoy en día se ponen una o dos canciones en internet, se graba un video, eso suena por todos lados y de ahí salís a tocar por esas canciones conocidas. Yo soy de la época en se hacían obras musicales, como las de Stevie Wonder, Sting, Spinetta, Charly, se construía una obra para que la gente se sentara a escuchar.

Ahora se picotean canciones, no se escuchan discos.

-Claro. Se escuchan una canción o dos, y nada más.

Y por algo el artista agrupa determinadas canciones en un disco…

-Claro, pero ya eso es para gente de otra época.

“ESTABA PODRIDO DE SER UN MÚSICO ELITISTA”

¿Escuchás música, qué te gusta de lo que se hace hoy?

-No, poca música. Escucho nada más que a Mateo, al Hugo Fattoruso, a Stevie Wonder. Tengo días. Escucho música de otra época. Cabrera me parece un genio, Martín Buscaglia. Escucho a la gente que tiene buenas intenciones con la música. Después estamos como yo en una época, que cuando veía que no vendía discos hicimos Cha cha muchacha y Cuando yo me muera, con Cachorro López, tanto es así que nos pusimos Qué chorro López y Rubén Roba. Yo venía de tocar con Opa y hacer otras músicas, y terminé cantando Cha cha muchacha, pero eso me ayudó a quedarme con mis hijos en Uruguay, que no podía. Entonces tuve que grabar ese disco, me junté con Cachorro e hice esta música. Si no, tenía que irme otra vez. Mis hijos no conocían Uruguay, vivimos en México, en Estados Unidos, pero nunca podían vivir en Uruguay. Yo tenía ganas de vivir en mi país, entonces lo llamé a Cachorro y le dije que quería ganar plata, ‘estoy podrido de ser un músico elitista, me gusta, pero al panadero no puedo decirle que soy el mejor’. Él me pidió que le llevara las canciones pero que no fuera al estudio, se puso a arreglar el material, la primera canción que hizo fue Cha cha muchacha, la mandó a masterizar a Miami y sobre esa masterización hicimos todo el disco.

Chino Castro