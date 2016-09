EL MÚSICO CANTARÁ SUS CANCIONES EN LA SEDE DE CULTURA

El cantante y percusionista local Raúl Chillón se presentará el viernes 23 de septiembre a las 22 horas en el auditorio de la dirección de Cultura. En la oportunidad cantará sus propias canciones que piensa incluir en lo que será su primer disco solista.

El espacio en Cultura fue recientemente inaugurado y en una de las primeras reuniones con los músicos bolivarenses, Pablo Bucca, director del área municipal, invitó a quienes se dedican al arte a hacer uso. “Nos invitaron a habitar la dirección de Cultura y poder contar con ese espacio sin ningún tipo de interés. La cultura es un derecho y está bueno que se tome así”, marcó Raúl.

Dado el convite, el plan es presentar el viernes 23, con su guitarra y en formato solista, las canciones que compuso desde los 18 años hasta la actualidad y suelen ser “muy tranquilas”, tal la definición del propio cantante.

Al empezar a estudiar música, en materias como instrumento armónico, Chillón eligió la guitarra para sumarle a su predilecta percusión. Gracias a su formación luego comenzó a componer, tarea que explotó en su proyecto musical denominado Ventolera que conformó junto a Pey Rodríguez.

“Compongo canciones muy básicas, lo más interesante si se quiere son las melodías y letras, no tanto lo armónico. A medida que fue pasando el tiempo adquirí experiencia y quien vaya a verme el viernes va a poder diferenciar las canciones viejas de las últimas que se van desarrollando de a poco”, adelantó sobre su presentación.

Desde que el bolivarense volvió a su ciudad natal se dedicó de lleno a los tambores, en 2012 creó la escuela de percusión La fábrica del ritmo y para “salir un poco de lo rítmico y del tambor”, utiliza como “cable a tierra” su guitarra y la composición.

Escribir es un desahogo y, aunque sus letras sean personales, de cosas que le pasaron o le gustaría que le pasen, con la práctica intenta ponerse en el lugar de tercera persona para crear otro tipo de historias.

“Con las nuevas que sumé tengo 20 o 25 canciones que me gusta tocar, las que tocaba con Ventolera van a estar. También voy a aprovechar a hacer temas de gente que me gusta y en su momento me inspiraron como Jorge Drexler y Cabrera, porque las canciones que más me gustan son de uruguayos, tengo una conexión con eso de la milonga y el candombe”, anunció Chillón al momento de dar a conocer que en los covers lo acompañará en la guitarra Hernán Caraballo.

El valor de la entrada será de 50 pesos y se pueden adquirir la misma noche previo al concierto o de forma anticipada, a partir del lunes próximo de 18 a 20.30 horas, en la sede de La fábrica del ritmo ubicada en San Martín 1065. Los interesados también pueden contactarse con Raúl al teléfono 15627047 y reservar su lugar.

Melina Gómez