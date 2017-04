El Club Independiente quiere dejar aclarado lo sucedido el sábado, en el Estadio, más precisamente en el momento de la entrega de reconocimientos a ex jugadores de aquellos clubes participantes en la Copa “Ciudad de Bolívar”.

En la ocasión, recordemos, fueron distinguidos representantes de Empleados, Atlético Urdampilleta y Balonpié. Por el lado de Independiente, no los hubo.

Lo que la entidad “azul” desea remarcar es que este tema fue tratado en Comisión Directiva y, por mayoría, se decidió no reconocer a alguien en particular para no “dejar afuera” de tal mención a los muchos otros que dejaron su huella en la institución.

Esta decisión de las autoridades fue comunicada a los organizadores del torneo a través de una carta redactada por el secretario Raúl Gutiérrez y entregada antes de las distinciones. Al no ser leída ante los presentes durante la entrega de reconocimientos, el Club desea remarcar por este medio que fue por decisión de la mayoría de sus autoridades que no se distinguió a una sola persona, considerando que fueron muchos (jugadores y dirigentes) los que fueron, son y serán símbolos de la institución.