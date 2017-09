GIMNASIA AEROBICA

Las alumnas de María Eugenia Marti participaron el fin de semana pasado en el torneo selectivo de LIBRAF (Liga Internacional y Brasilera de Gimnasia Aeróbica, Fitness y Hip Hop).

Fueron nueve coreografías las que representaron a “Aeróbica Bolívar” en esta competencia desarrollada en el Teatro Misericordia de Villa Devoto, sobre la cual la “profe” hizo referencia en la siguiente charla con La Mañana:

Llevaste un numeroso grupo a Buenos Aires, “Maru”…

- Sí, fuimos con nueve coreografías y quedaron dos sin participar debido a que una de las nenas, que hacía una “coreo” individual y otra grupal, no pudo viajar.

Nosotras estábamos acostumbradas a tener nada más que dos competencias anuales pero sinceramente este año, con cinco, tuvimos que planificar la temporada de otra manera. Pese al cambio repentino, conseguimos buenos resultados. El torneo selectivo de la Federación, el mes pasado, estuvo bárbaro y ahora también nos fue muy bien. Además, en el plano personal, yo recién había sido mamá y no había podido ir a las anteriores competencias, pero con estos torneos me reinserté en todo esto que, sinceramente, me encanta.

Consiguieron la clasificación al Sudamericano, pero no viajarán…

- Clasificamos para el torneo sudamericano de Brasil, pero se nos hace imposible viajar porque se hará ya en el mes de octubre, del 10 al 15, y por cuestiones económicas no estamos a tiempo de recaudar el dinero necesario. De todas formas, quisimos igualmente ir a esta selectiva como para evaluar dónde estamos paradas y empezar a preparar todo para el año que viene, porque organizándonos con tiempo sí podríamos ir a Brasil con los grupos que clasifiquen.

A través de esta selectiva quise ver el nivel en que estaban las chicas, porque desde hace varios años estábamos yendo a los mismos torneos y tal vez no nos expandíamos tanto. Este año decidimos abrirnos un poco más hacia otras competencias y probar otras cosas, y sinceramente regresé super contenta. Sinceramente, esta actuación me sorprendió porque era un torneo nuevo, que yo no conocía, y más allá de los resultados me di cuenta del nivel en que se encuentran las nenas. Además, en este torneo se dedicaron pura y exclusivamente a gimnasia aeróbica, no hubo otras disciplinas como suele ocurrir en otras competencias, y hubo un panel de cinco jueces, lo cual también está bueno porque tenés otras visiones, otras opiniones, diferentes a la de los jueces de los torneos que vamos habitualmente.

Además de los resultados generales, que fueron positivos, uno de los grupos sacó una copa a la mejor coreografía y desarrollo técnico. Eso es super importante porque lo considero un “regalito” para mí, además del trabajo que hicieron las nenas.

¿Qué torneo tienen ahora por delante?

- El 14 de octubre se hará la selectiva del FAD acá en Bolívar. Es otro torneo, que organiza Clarita Pezzali, y vamos a participar. Será la primera vez que esta competencia se hace en Bolívar, así que vamos a aprovechar para participar, ya que no tendremos que viajar ni soportar esos gastos que siempre nos complican.

Y como dije, vamos a prepararnos para clasificar al torneo de Brasil el año que viene. Generalmente, se hace siempre del 10 al 15 de octubre. Sí o sí son cinco días; el primero se hace la prueba de sonido, después son tres preliminares y por último se hace un desfile de todas las delegaciones, hayas o no hayas ganado. Está buena la experiencia, ojalá que podamos juntar los fondos para poder ir. No será el mismo gasto que tuvimos cuando fuimos a México, porque iríamos en micro, pero en caso de llevar muchas alumnas habrá que “laburar” bastante. De hecho, luego de ese viaje a México del año pasado quisimos “descansar” un poco; las nenas tenían la opción de ir a Las Vegas ya que habían clasificado el año pasado, pero los papás decidieron “descansar” y es entendible. Preferimos no viajar tanto; pero para el año que viene ya tenemos esta opción, que está buenísima y creo que podremos aprovecharla.

Desde este año, como “Aeróbica Bolívar”…

- Ahora tenemos nuestro lugar. Pertenecemos a “Aeróbica Bolívar”, el nombre del gimnasio que está a mi cargo. Por ahora sólo damos aeróbica y Lucía Asín viene a dar sus seminarios en este espacio. Y estamos en Rondeau 165, donde antes estaba la filial de River.