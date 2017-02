FUTBOL SENIOR

El miércoles pasado en la cancha del Club Alem, ubicada sobre la Ruta 226, se disputó la tercera fecha del Torneo de Fútbol Senior en Mayores, organizada por el Club de Amigos, encargado de dicho predio,.

Al triunfar Alem y Balonpié, sobre quien era uno de los punteros hasta ese momento , les permite a estos dos equipos ser los líderes en esta categoría.

Estos fueron los resultados:

El Fortín 1 - Argentino Junior 1.

Alem 1 - Vallimanca 0.

Balonpié 2 - Atlético Urdampilleta 0.

Tabla de Posiciones

1º Alem y Balonpié, con 6 puntos; 3ºAtlético Urdampilleta, con 4; 4º El Fortín y Argentino Juniors, con 1; 6º Vallimanca, sin unidades.

Los Menores el domingo

El domingo a partir de las 18.30 horas en el predio citado anteriormente se disputará la segunda fecha de Menores, con estos encuentros:

El Fortín vs. Alem.

Guglieri vs. Vallimanca.

Empleados vs. Independiente.

Balonpié vs. Atlético Urdampilleta.