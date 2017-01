JULIO LOSADA, NUEVO ENTRENADOR DE LAS INFERIORES DE TALLERES

Bolívar desde hace algunos años apostó a reflotar su liga de divisiones inferiores. De la mano de Alberto Tomassini, la pelota volvió a rodar, independizándonos de la LPF, tratando de recuperar una identidad. Fue así que muchos clubes retomaron el camino que dejaron años atrás y tratan de estar a la altura de la competencia.

Talleres, es un nombre que está directamente emparentado con el fútbol. Una institución que paso por aguas tempestuosas, pero que hoy, revitalizado intenta resurgir. Julio Losada, un histórico del fútbol vernáculo, volvió a tomar la posta y a rearmar una estructura que se había desmantelado (en el 2014 fue el último año en donde el “ferroviario” participó de la liga. En una charla con La Mañana, el DT nos cuenta como viene la mano en este nuevo proyecto, el cual intenta poner a Talleres en el lugar que se merece.

Se viene un lindo desafío…

- Tengo alegría y una sensación adentro diferente. Me costó entender en su momento los por qué, cuando en el 2014 se nos fueron muchos chicos. No sé cuál fue el motivo, si lo era yo habría dado un paso al costado. Sufrimos un éxodo importante y no pudimos armar las categorías. Ahora contamos con una nueva comisión, con la idea de volver a armar los equipos, tratando de recuperar a los pibes que se fueron. Aspiramos conformar como mínimo dos equipos, que es lo que requiere la Liga Deportiva.

¿Cómo viene el reclutamiento de jugadores y dónde apuntás?

- La idea es invitar, de buena fe, a los chicos que se fueron, sin presionarlos. Hablamos con muchos, tenemos grandes posibilidades de armar las dos categorías. Si Dios quiere conformaremos la Novena y la Séptima. Son chiquitos 2006/2007 y 2004/2005. También apuntaremos a la escuelita y de esa formar ir sustituyendo a los chicos cuando suban de categoría. Nos faltaría el lugar físico para eso, ya que en invierno se hace imposible entrenar ahí.

¿Es una utopía completar todas las categorías?

- Hoy sí, sería una locura ya que es muy difícil que los chicos grandes vuelvan. La ventaja que tenemos es que los chiquitos son todos del barrio, por lo que se hace cómodo para los padres tenerlos en el club. Hay que tratar de recuperarlos.

¿Con quién vas a trabajar?

- Por el momento solo, con la ayuda de algunos padres como Jorge Coviella que siempre da una mano. Con dos categorías vamos a andar bien momentáneamente.

Sos una persona que estuvo siempre ligada al fútbol y que trabajaste con equipos competitivos y no tanto ¿qué apuntas desde lo deportivo para Talleres?

- Ellos tuvieron una competencia con Daniel Luengo en Independiente, por lo que ya se rozaron con otros equipos. Netamente apuntaré a lo futbolístico, la contención y la formación van de la mano. Nosotros somos el sostén, tanto sean maestros o entrenadores, siempre inculcándole conceptos del deporte específico que desarrollan. Todo enmarcado dentro de las normas básicas, como el respeto, el cumplimiento del horario y el buen juego. Apunto a un trabajo general.

La cancha de Talleres y los potreros que estaban a la periferia años atrás estaban colmados de chicos ¿qué pasó para que se perdiera esa costumbre?

- La tecnología los sacó del deporte. Los chicos hoy juegan sin exigirse, no corren ni transpiran. La computadora reemplazó a la pelota, algo que es bueno para algunos aspectos, pero muy malo en otro. Los pibes son sedentarios, algunos ni estudian siquiera.

Es verdad que Talleres no se adaptó a los tiempos que corren, no mejoró su infraestructura y si mirás, todo es un pastizal. Si tenés la cancha como se debe, con red y marcada seducís a los chicos de otra manera. Talleres es un lugar estratégico, no hay clubes que tengan un predio así en la planta urbana. Falta mantenerlo, algo que no se pudo hacer por diferentes motivos.

¿Le presentaste al director de deportes (Alejandro Viola) este proyecto en búsqueda de apoyo?

- El presidente que estaba en el club (Marcelo Linares) es el secretario general del sindicato de municipales. Teníamos un problema, él defendía a los afiliados y al mismo tiempo era el presidente de Talleres. Había una controversia y lamentablemente se mezcló la política. Ella es la única que te puede ayudar ya que cuenta con los medios.

Lamentablemente, en esas disputas terminan pagando los platos rotos los chicos.

¿Fue determinante esa cuestión para que Talleres se desmembrara?

- Totalmente. Muchas veces pedimos que nos llevaran tierra, que nos cortaran el pasto de la cancha… y el problema era Marcelo Linares. El sólo defendía los derechos de los trabajadores, como tiene que ser. Ahora que cambió esto, la cosa es diferente.

Hay otra predisposición. Este chico Pisano (Marcos) nos invitó a charlar para que le presentemos el proyecto. En el pasado, los egos personales hicieron que se mesclara todo y lamentablemente pagaron los chicos.





¿Cómo tienen que hacer los interesados para sumarse?

- Los chiquitos de 6 a 7 años trabajan los martes y jueves a las 19.30 en el club. La Séptima y novena entrena los miércoles y viernes en el mismo horario. Por el momento estamos haciendo fútbol para ver a los chicos. La prioridad es el baby, eso nos generará los recursos para poder pagar la participación de las inferiores en el campeonato. Los que estén interesados pueden llamar al 15519070.

P.L.P.