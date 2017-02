VOLEY - 11º WEEKEND

La fase regular de la Liga Argentina de Vóley BNA 2016/17 entra en su recta final. Hoy, desde las 21.30 hs, Bolívar recibe a Gigantes del Sur en el Complejo República de Venezuela con el objetivo de mantenerse como líder (40 pts) en el único partido que afrontará por el Weekend 11. El partido se podrá seguir también por la señal de internet de TyC Sports Play.

Más allá de la derrota del último sábado ante Obras UDAP de San Juan, las águilas saben que dependen de si mismo para conseguir el objetivo de ser el mejor clasificado de la fase regular. Los dirigidos por Javier Weber afrontarán sus últimos 3 partidos (jueves 16 vs Alianza Jesús María y sábado 18 vs PSM Vóley, ambos como visitante) buscando una cierre victorioso que los deje en lo más alto para tener ventaja de localía en los Playoffs. El primer desafío será Gigantes del Sur de la Provincia de Neuquén, equipo que le ganó al celeste en el partido de la primer rueda. Será el último partido como local de las águilas en la fase regular.

"Nos propusimos ganar los tres partidos que quedan porque es muy importante terminar primero. En las finales de las últimas dos temporadas no se pudieron romper las localías y terminó siendo un factor determinante. Lamentablemente luego de haber hecho un muy buen partido con UPCN no pudimos confirmarlo con Obras, dejamos pasar una buena posibilidad para despegarnos del resto", afirmó el capitán Leonardo Patti. Para este encuentro Personal Bolívar no podrá contar con el punta receptor brasileño "Piá", ya que en el partido ante Obras sufrió una herida cortante en uno de los dedos de la mano izquierda y debieron darle un punto de sutura. Su reemplazante será Lucas Ocampo.

Por su parte, Gigantes de Sur llega a este juego luego de una victoria como visitante ante Puerto San Martín por 3 a 0 y se encuentra expectante en la 5ta ubicación con 27 pts. A pesar de algunos problemas extradeportivos, la campaña del conjunto de Camilo Soto es buena y apunta a llegar fortalecido a los playoffs para poder pasar la llave de cuartos de final y estar entre los 4 mejores.

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en el Complejo José Domeño de 10 a 12.30 hs o en el estadio desde una hora antes del inicio del juego.

General Socio: $30.

General No Socio: $60.

Platea Socios: $55.

Platea No Socios: $80.