PARACANOTAJE

La palista bolivarense Brenda Sardón, quien compite para el Club Regatas, regresó del Mundial de República Checa con distintas sensaciones y, además, con una propuesta.

Fue invitada a participar del Campeonato Panamericano que próximamente se desarrollará en Ecuador. Se trata de una propuesta que quisiera aprovechar, porque le serviría desde diferentes puntos de vista, y que sería una pena que no lo haga por razones económicas.

De nuevo en Argentina, pero con intenciones de armar el bolso otra vez, Brenda dijo lo siguiente:

¿Qué sensaciones te dejó esta nueva experiencia mundialista?

- Ni buenas ni malas, porque mi objetivo era entrar en la final con el kayak y no pude hacerlo pero la diferencia que me sacaron fue muy chica. La posición que me ganó la palista francesa pudo haber sido para cualquiera de las dos. También estoy contenta porque hice el tiempo que venía haciendo, aunque sé que debo mejorar mucho porque los registros se están bajando cada vez más y resulta más difícil la competencia.

Hablanos de la propuesta que recibiste…

- La gente de la Federación Internacional nos comentó que tenía dos becas para dos chicas de Argentina, para ir a participar en el Panamericano de Ecuador. Andrea Bracamonte y yo fuimos las elegidas. Estamos viendo qué hacemos; estaría bueno participar. Quedan un par de regatas más desde ahora hasta el final de la temporada, y será bueno participar en todas las que pueda…

¿Qué fecha tiene este Panamericano?

- Será desde el 11 al 16 de octubre.

¿En qué consiste esa beca de la Federación y qué te falta reunir para poder ir?

- La ICF nos da un dinero, lo que pasa es que nos lo entrega allá, en Ecuador. Por lo tanto, para poder viajar deberíamos ocuparnos de todos los gastos: hotel, aéreos, la inscripción… Si bien no es tan lejos, los costos no son los mismos que los de un torneo en Argentina. Estamos tratando de reunir esos fondos, porque no queremos rechazar esa ayuda que nos da la Federación; no es algo que ocurra habitualmente.

¿Cuál es la importancia que le das a la participación en este Panamericano?

- Me lo tomaría como una revancha, con el objetivo de bajar mi tiempo personal de este año. No sé si las chicas que competirán serán las mismas que fueron al Mundial, pero intentaría quedar lo más cerca posible del podio. Más que nada, quisiera enfocarme en mi tiempo, tratar de mejorarlo en cada regata.

Antes del Mundial nos hablaste de una lesión en un hombro, ¿cómo está eso?

- Bien, todavía no tengo el alta pero vengo bien. No estoy entrenando a cargas altas pero sigo entrenando; justamente esta semana tengo control, así que voy a ver cómo sigue.

¿Tenés una fecha límite para confirmar si vas o no vas a Ecuador?

- Sí, tenemos una fecha. Te piden que confirmen un par de semanas antes por el tema de los cupos y las inscripciones, para organizar todo allá… Estamos algo ajustados de tiempo debido a eso…