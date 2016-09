FUTBOL - 1ª FECHA DEL PETIT TORNEO PEHUAJENSE

Ayer en la cancha de Independiente jugaron el local y Calaveras de Pehuajó por la primera fecha del Petit Torneo pehuajense. La victoria correspondió al visitante por 2 a 0.

Mejor el visitante

Desde el inicio se vio que Calaveras vino a nuestra ciudad a ganar el partido. A los 2 minutos avisó con un remate de Coronel que pasó muy cerca; luego siguió buscando y a los 14 se produjo un centro desde el corner y el cabezazo implacable de Allende para decretar el 1 a 0 vsitante.

Calaveras era más, con un equipo bien equilibrado ya que en el mediocampo Criado, Coronel y Allende manejaban la pelota y alimentaban muy bien a Troncoso y Quevedo. Independiente estuvo muy desordenado en todo el partido y además hubo jugadores que no estuvieron en su puesto, como el caso de Cenzano, quien jugó de volante cuando es un delantero letal y por lo tanto no gravitó en todo el encuentro.

Los minutos fueron pasando y “los indios” no encontraron el partido, mientras que Calaveras siguió siendo más y tuvo oportunidades a los 27 y 46 minutos, con remates que, en el caso del primero, pasó muy cerca y en el segundo fue despejado por Sosa.

Consolidó el triunfo

Al comienzo del segundo tiempo hubo un cambio en el “azul” que se veía venir: entró Piccirillo por Valdez. A nuestro entender tendría que haber salido Maxwell quien no incidió para nada como delantero. Además, fue Bazar a ocupar el puesto de 3 y allí tuvo varias fallas, una que fue muy decisiva dado que se equivocó en una contra de Calaveras a los 11 minutos y el Nº 7 Hidalgo eludió a un defensor y la mandó al fondo de las mallas. Así fue el 2 a 0, resultado muy justo para el conjunto de De Antonio. A partir de ese momento Independiente mejoró un poco y se adelantó en el campo de juego, pero faltó alguien que manejara la pelota con precisión y hubo fallas en el medio, atrás y adelante no tuvo contundencia para descontar. En Calaveras fue expulsado el Nº 4 pero no lo sintió. Ni el tiro del final le salió al local, que contó con un penal a su favor a los 37 minutos y el remate de “Quico” Ruiz fue controlado por el arquero Volpe. Este último, cinco minutos más tarde, salvó nuevamente a su arco. Se terminó el partido con un muy justo ganador en Calaveras, un equipo muy bien parado en la cancha, que supo administrar bien cada pelota y definió en el momento justo para llevarse un triunfo muy importante.

Criado, Hidalgo, Volpe y Troncoso fue lo mejor en el visitante. Ojeda fue el mejor en el local. Buen arbitraje de Gabriel Bazán.

Fue un buen partido, sobre todo por lo hecho por Calaveras; Independiente no jugó bien y además hubo cambios desacertados de su DT. Ahora el indio sabe que de local ya no puede perder y además tiene un compromiso dentro de siete días muy importante para su marcha en este Petit: enfrentará a Empleados en “La Victoria”. Durante esta semana tendrá que hacer su mejor trabajo para revertir la floja actuación de ayer y pensar en el gran clásico bolivarense. A.M.

Síntesis

Independiente 0 - Calaveras 2

Cancha: Independiente

Arbitro: Gabriel Bazán (bien). Asistente Nº 1: Nelson Coronel. Asistente Nº 2: Juan Giménez.

Independiente: Sosa, N. Sardón, Lappena, Mendiburu y Valdez; Bazar, Miramón, Ojeda y Cenzano; Maxwell y Ruiz. D.T: Fabricio Valenzuela. Suplentes: Campos y Basualdo.

Calaveras: Volpi; Farías, Moreti, Castro y Manso; Allende, Criado, Coronel e Hidalgo; Troncoso y Quevedo. D.T: Gastón De Antón. Suplentes: Gostari y Chávez.

Cambios ST: 0m. Piccirillo por Valdez (I), 15m. Martínez por Quevedo (C) y R. Bazar por Mendiburu (I), 25m. Angerami por Maxwell (I), 36m. Rojas por Criado y Cristaldo por Hidalgo (C).

Gol PT: 14m. Juan Cruz Allende (C).

Gol ST: 11m. Renzo Hidalgo (C).

Incidencias: 17m expulsado el Nº 4 Farías (C) por doble amarilla. A los 37 minutos Volpe (C) le contuvo un penal a Enzo Ruiz (I).

Resultados

Zona 1

Defensores 2 - Unión 2

Atlético M. Cazón 0 - Estudiantes 2

Zona 2

Deportivo Argentino 4 - Empleados 3

Independiente, de Bolívar 0 - Calaveras 2.

Posiciones

Zona 1

1º Estudiantes, con 3 puntos;

2º Defensores del Este y Unión, con 1;

4º Atlético Mones Cazón, sin unidades.

Zona 2

1º Calaveras y Deportivo Argentino, con 3 puntos;

3º Empleados e Independiente, sin unidades.

Próxima fecha - 2ª

Zona 1

Estudiantes Unidos vs. Defensores del Este.

Unión Curarú vs. Atlético Mones Cazón.

Zona 2

Empleados vs. Independiente.

Calaveras vs. Deportivo Argentino.