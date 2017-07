ULTRA TRAIL EN SUIZA

Compitió en una carrera de cuarenta y dos kilómetros en uno de los sitios del planeta en el que eligiría vivir si pudiera hacerlo. Esto fue lo que hizo Juan Manuel Cháves, junto a su novia Andrea Blanco, en el día de ayer. El paisaje estuvo a cargo anda menos que de los alpes suizos. Representaron a Argentina en la 16ª edición del "Gornergrat Zermatt Marathon", prueba que se puso en marcha en la ciudad de St. Niklauss, pasó por Zermatt y tuvo como punto de llegada "los pies del Matthorn". Ambos sintieron las exigencias del terreno, pero cruzaron el arco de llegada. Luego, Juan Manuel dijo lo siguiente:

"Si bien dije que iba a intentar atacar en aquellos lugares donde el terreno me permitiera correr, nos largaron en tandas. Fuimos largando en tandas cada cinco minutos. Dentro de mi grupo, fui como líder hasta el kilómetro 23, fácilmente ubicado entre los tres primeros de la clasificación general por los tiempos. Para tener una idea del nivel que hubo, el ganador fue un corredor africano, que no solamente corre en calle sino que también incursiona en este tipo de carreras de montaña... Hasta allí fui de manera increíble, corriendo fuerte, porque si bien hubo lomas, fue todo sobre pavimento y en pequeños senderos, donde se hacía un poco más lenta.

Salimos de la ciudad de St. Niklauss y en el kilómetro 21, o sea en el medio del maratón, atravesamos todo el centro de Zermatt, esta ciudad hermosa en la que estamos hospedados. Todo el pasaje por la avenida principal fue impresionante porque estuvo lleno de gente...

Una vez que llegamos al kilómetro 22 ó 23, el monte "nos sacó para arriba". Ahí se transformó verdaderamente en una carrera de montaña, con rampas interminables. Hubo sectores en los que al menos yo no pude correr sino que tuve que caminar. Ahí perdí varias posiciones y sentí el desgaste de la carrera...

Jugué mis cartas. Si hubiese salido "tranquilo", en la parte dura hubiese sido lo mismo. Traté de hacer una diferencia en el tramo donde pude correr, así que estoy super contento.

Quedé 40º en la clasificación general. En toda esta región de los Alpes, el nivel de atletas es buenísimo, así que para mí esto es demasiado, estoy bastante satisfecho. Recién en el kilómetro 30 me pasó un grupo de corredores profesionales, todos sponsoreados por marcas como Salomon, Le Coq... Pero recién ahí pudieron agarrarme... En la primera parte de la carrera corrí super bien; después sí ya se me hizo durísima. Y de los paisajes qué decir, una belleza...

Mi novia también llegó. Tardó casi siete horas. Ambos sentimos las exigencias; si bien la Patagonia, lugar que conocemos, es dura, esto es el doble... Estamos contentos de haber corrido acá y haber terminado la carrera, no es poca cosa".

Próximos pasos

"Ahora hay que descansar porque ya mañana (hoy) nos vamos hacia Chamonix, Francia", expresó.

Luego de algunos días que les servirán para relajar piernas y seguir en contacto con lugares geográficos hermosos, Juan Manuel y Andrea intentarán hacerle frente a los 105 kilómetros de Courmayeur, Italia, el fin de semana próximo.