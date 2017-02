VOLEY - LIGA ARGENTINA 16/17

Luego de la victoria del jueves frente a Alianza Jesús María por 3 - 0, los de Weber se aseguraron el primer puesto de la fase regular, algo que era el principal objetivo de Bolívar para esta parte de la temporada. De esta forma tendrán la posibilidad de iniciar todas las series de play-offs que disputen en condición de local, así como una definición de quinto juego si hiciera falta.

Por su parte PSM cayó por 1-3 en el inicio del weekend frente a UNTREF, y buscará hacerse fuerte de local, y hacerle frente a Bolívar. En cuanto al historial de ambos equipos entre sí, los dos enfrentamientos oficiales fueron para Bolívar en sets corridos. En el cierre del weekend 2 y en la fase de grupos de la Copa ACLAV.

Con este juego se cierra la fase regular de la Liga, a la espera de los resultados, para definir las posiciones restantes (Bolívar es el único que tiene asegurado su puesto), pensando en cómo serán los cruces de cuartos de final.

Luego de esta fecha, Bolívar, se meterá de lleno en la preparación del Sudamericano de Clubes que se disputa del 21 al 25 de febrero en Montes Claros (Brasil). Las Águilas harán su debut el día 21 enfrentando a Unilever de Perú.

Prensa Bolívar

Posiciones

1º Bolívar, con 46 puntos.

2º Lomas Voley, con 44.

3º Ciudad Voley, con 42.

4º UPCN San Juan,con 41.

5º Obras UDAP Voley, con 32.

6º Gigantes del Sur, con 29.

7º Alianza Jesús María, con 21.

8º River Plate, con 21.

9º Deportivo Morón, con 20.

10º UnTREF Voley, con 11.

11º Puerto San Martín, con 8.

Los partidos

19 horas

Ciudad Voley vs. Obras UDAP Voley.

21.30 horas

Puerto San Martín vs. Bolívar.

Deportivo Morón vs. UPCN San Juan.

Alianza Jesús María vs. UnTREF Voley.

Gigantes del Sur vs. River Plate.