CICLISMO - 41ª VUELTA DE MENDOZA

Tal como el año pasado, Juan Pablo Dotti ganó la contrarreloj de la Vuelta de Mendoza, se calzó la malla líder y se encamina hacia una sólida victoria con el equipo del Sindicato de Empleados Públicos de San Juan (SEP).

El momento de Juan Pablo Dotti quedó reflejado en los relojes, porque ayer en Villavicencio le sacó nada menos que un minuto y medio al segundo, y ese segundo es otro "peso pesado", Gabriel Brizuela.

Demás está decir que el "Negro" pasó a liderar la clasificación general cuando restan tres etapas para finalizar la competencia y la última será nada menos que el ascenso hasta el Cristo Redentor.

El andar de Juan Pablo, más un equipo que lo respalda, parece señalar anticipadamente el rumbo de la Vuelta. Si no ocurre nada extraño, es casi un hecho que el domingo, el representante de Bolívar celebrará por segundo año en tierras mendocinas . De alguna manera, así se sacará parte de la bronca por no haber podido alcanzar sus objetivos en la internacional Vuelta de San Juan.

Lo dijimos cuando estuvo por Bolívar, para fin de año. El "Negro" está "finito", "afilado", y hoy sus rivales de la Vuelta mendocina están comprobándolo. Ayer pedaleó los 17 kilómetros de la crono a un promedio de 29,824 km/h.

En una misma Vuelta se impuso en una etapa de montaña, en otra que definió dentro de un embalaje masivo y en una prueba cronometrada. En todos los terrenos el bolivarense deslumbró y es merecidamente el puntero de la general.

Las posiciones de ayer

1º Juan Pablo Dotti, con 34m. 18s.

2º Gabriel Brizuela, con 35m. 47s.

3º Gonzalo Najar, con 35m. 54s.

4º Rubén Rojas, con 36m. 01s.

5º Miguel Nebot, con 36m. 04s.

6º Ramiro Delgado, con 36m. 26s.

7º José Luis Rodríguez, con 36m. 28s.

8º Román Villalobos, con 36m. 38s.

9º Andrey Sartasov, con 36m. 42s.

10º Ignacio Prado, con 36m. 52s.

Posiciones generales - 5 de 8 etapas cumplidas

1º Juan Pablo Dotti (SEP), con 13h. 49m. 55s.

2º Gonzalo Najar (SEP), a 1m. 23s.

3º Gabriel Brizuela (Municipalidad de Guaymallén), a 1m. 49s.

Sexta etapa

Hoy se desarrollará el sexto parcial de la Vuelta, sobre 140 kilómetros. A las 15.30 horas se largará esta carrera desde el campo histórico del Plumerillo, pasando por Las Heras, Guaymallén, ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

“Le saqué una diferencia considerable a los rivales”

Ante los medios, aún agitado por los 17 kilómetros de la crono, Juan Pablo dijo lo siguiente:

Diste un paso grande en busca del triunfo final...

- Es muy importante ganar la etapa contrarreloj, tomar diferencia con los adversarios, ganar tres etapas es tal vez más de lo que esperaba, pero todavía queda mucho por recorrer. Hoy pasamos una de las etapas más importantes, cumplimos muy bien nuestro trabajo junto con mi compañero Najar, pero todavía queda la subida al Cristo y hay que respetarla mucho. En ese ascenso se puede ganar o perder mucho tiempo en pocos kilómetros, entonces hay que ir etapa por etapa. La de mañana (por hoy) será otra prueba complicada pero ya vamos acercándonos un poco más al objetivo de ganar la Vuelta de Mendoza.

No tuviste piedad hoy...

- La verdad es que me salió una crono muy buena. Ya el año pasado había hecho un buen tiempo acá. Me gustan las etapas así, duras; a las contrarreloj las sufro mucho pero me dan resultados.

Desde el inicio dije que veníamos con el objetivo de ganar la Vuelta y por suerte cada día estoy sintiéndome mejor. Hoy sumé un nuevo triunfo para el equipo y le saqué una distancia considerable a los rivales, la que me dejará trabajar un poco más tranquilo de ahora en adelante.