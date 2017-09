HOCKEY

Hoy, a partir de las 10.30 horas, en la cancha de césped sintético del Club Ciudad de Bolívar el local recibe a Huracán de Carlos Casares por una nueva fecha del torneo que organiza la Asociación del Centro de Hockey de la Provincia de Buenos Aires.

Las categorías serán las siguientes: Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Primera. Promesa de muy buenos equipos porque las chicas que dirige “Juani” Amado vienen cumpliendo muy buenas actuaciones en todas las categorías igual que el equipo casarense que está también muy bien ubicado en la tabla de posiciones.