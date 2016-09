ENTREVISTA A NANO VIOLA, RESPONSABLE DEL AREA MUNICIPAL

Comienza septiembre y en este último cuatrimestre del año quisimos saber a qué frentes apunta la Dirección de Deportes del municipio, nuevamente a cargo de Alejandro Viola.

Con él hablamos sobre diferentes temas que atañen al área, de esta manera:

¿En qué tiene puesta la cabeza hoy la Dirección de Deportes, Nano?

- Como objetivo número uno, ya está definida la fecha de la 18ª edición de la prueba “Dino Hugo Tinelli”, que será el 12 de noviembre. Este año apuntamos a levantarla y que sea una de los mejores. En ese sentido, “Bali” ya se ha juntado con Marcelo y vamos a difundir la carrera visitando diferentes municipios, firmando convenios y entregando en esas ciudades algunas inscripciones gratuitas. “Bali” estará acompañando estas visitas; trataremos de difundir la prueba para que sea grande. Se entregarán premios en efectivo como todos los años y el circuito será similar, con largada en el Centro Cívico.

Es la primera vez que se hará esta difusión “personalizada” en la zona…

- Sí; normalmente lo hemos hecho vía e-mail o a través de los medios de prensa de otras localidades, pero “Bali” quiere estar presente y recorrer toda la provincia para dar la publicidad. Vamos a presentar una carpa, con promotoras y con información desde Turismo y Deportes para dar a conocer la competencia. Este año tenemos más tiempo para prepararnos y promocionarla.

Juegos Estudiantiles

Estos Juegos comenzaron en el mes de mayo y se dividieron en tres etapas, con disciplinas tales como hándbol, voley, cestoball mixto, atletismo; nos queda natación como prueba piloto prevista para el día 8 en el natatorio municipal, y vamos a terminar con fútbol masculino y femenino del 12 al 15, en el Estadio, con las semifinales y finales previstas para los días 23 y 24. El cierre será precisamente el 24 de septiembre. Quiero agradecer el acompañamiento de los directivos de los colegios secundarios, profesores de Educación Física, y sobre todo de los chicos, que han entendido cuál es el objetivo de estos Juegos y han participado con mucha mucha y la convicción de que la meta era participar, hacer amigos, y no se trató de una competencia de mala manera.

Alexis Pasos: desde la primera etapa de estos Juegos, se ha desarrollado todo el programa de partidos tal cual como queríamos.

¿Habrá premios para los colegios participantes?

- Sí, se entregarán premios a los ganadores en cada disciplina en particular, los habrá también para las hinchadas, y tenemos algunas sorpresas previstas para la fiesta de cierre.

El cierre de estos Juegos será el 24, en Loft, con la actuación de la banda “Migrantes”, de La Plata. Será con entrada gratuita para todos los participantes, y allí haremos la entrega de premios.

Ultra Maratón

Antes de “La Tinelli” tendremos el ultra maratón, para las distancias de 30, 50 y 100 kilómetros…

- Así es, se hará el sábado 17 de este mes. Este año ya superamos la cantidad de inscriptos que tuvimos el año pasado: estamos rondando los 150. En esta ocasión agregamos la distancia de 30 kilómetros, una prueba en la que hay muchos bolivarenses inscriptos que se animarán a hacer esa distancia. La logística y el recorrido serán similares al año pasado, con largada frente el Estadio Municipal y en dirección al acceso a la Virgen del Camino. Como es una carrera de muchas horas y no queremos entorpecer el tránsito, es que apuntamos hacia ese sector de la ciudad.

Después de la carrera haremos una cena de premiación en el Club Ciudad de Bolívar. Vendrá gente de diferentes puntos del país y nos interesa que Bolívar se conozca, por eso trataremos de brindarle la mejor atención.

¿De qué manera se inscriben los atletas para este Ultra?

- A través de la dirección ultramaratonbolivar@hotmail.com

La gente de afuera se ha inscripto haciendo el depósito bancario; nosotros corroboramos la inscripción. El intendente decidió que este año todos los bolivarenses tengan liberada la inscripción, lo cual ha ayudado mucho a levantar el número de participantes.

¿En qué instancia se encuentran los Juegos Bonaerenses?

- En Juveniles, nos quedan dos disciplinas para terminar la Etapa Interregional, de la cual surgen los clasificados al Provincial de Mar del Plata. Estamos rondando las 50 ó 60 personas clasificadas, pero nos quedan algunos deportes y sobre todo el voley, en el que tenemos cuatro equipos con muchas chances de pasar y seguramente se engrosará el número de representantes en Mar del Plata.

En Abuelos, este viernes (ayer) tenemos el Regional, así que sabremos quién son los clasificados.

¿Se mantiene vigente la vinculación entre el municipio y el primer equipo de voley?

- Sí; hemos estado reunidos con Javier (Weber) y nos hemos puesto a disposición con el entrenador. En estos momentos, en que están haciendo una pretemporada, usan la arena del parque y la pileta municipal para hacer trabajos de recuperación. Ya nos hemos puesto de acuerdo para el uso del Complejo, y a fin de mes colaboraremos en lo que haga falta para la organización de la Copa Ciudad de Bolívar. Luego, por supuesto, vendrá la Liga y también apoyaremos.

¿Cómo está Bolívar hoy en recursos y en infraestructura deportiva?

- En cinco años, la infraestructura ha crecido muchísimo. Hay una mayor cantidad de gente haciendo deportes. Hoy, en Bolívar, es raro que tengas una disciplina que no puedas practicar, ya sea en forma privada o estatal. Contamos con seis playones, la pileta climatizada, ampliamos el Complejo con la instalación de la Dirección de Deportes en el mismo lugar para estar en contacto permanente con los profesores; se construyeron dormis que prácticamente todos los fines de semana están ocupados por contingentes. Esta última ha sido una inversión muy importante porque nos permite alojar gente y abaratar costos. Estamos haciendo mejoras en el Estadio, pintándolo y tratando de dejar la cancha en perfectas condiciones… Y para el verano, estamos programando utilizar el sector donde se armaron las canchas de beach tennis; en esa arena habrá mucha actividad, pondremos profesores para que den clases de beach tennis, beach voley, zumba, correr o hacer algún tipo de actividad también en la plaza de la salud.

¿Desean mantener las escuelas municipales?

- Sí, las escuelas han crecido mucho. Cada viaje que hacen, resulta costoso; pero estamos buscando la manera de colaborar. A veces hacemos eventos para recaudar fondos y en ocasiones se hace cargo el municipio, pero todas han tenido la oportunidad de participar a nivel regional o provincial. Acaba de ir la escuela de ciclismo al Nacional de Córdoba; este fin de semana se va la de canotaje al Selectivo en Jáuregui; el ajedrez participa el Gran Prix todo el año; la de patín ha ido a Las Flores; la de natación, que es la más nueva, llevó 57 chicos a Daireaux y está preparando un viaje a Bahía Blanca; la de cestoball participa en provinciales y el fin de semana estuvo visitándonos La Plata en Mayores, y vamos a reestructurar la escuela de boxeo en el CEPLA, donde tenemos un gimnasio hermoso. Siempre estamos abiertos a apoyar a todos los clubes que lo necesiten. En poco tiempo vamos a inaugurar la cancha de hockey, que será la mejor de la provincia y podremos competir en un alto nivel, incluso seremos sede de muchas competencias por contar con una de las pocas canchas sintéticas en esta zona.

Estamos colaborando con el Club Independiente en la construcción del salón de usos múltiples, donde se dictarán clases de patín y a su vez el club la utilizará para lo que le haga falta.

Estás de nuevo a cargo de Deportes y tenés varios “frentes” para atacar…

- Sí, estoy nuevamente en Deportes pero “Bali” me ha dado siempre la posibilidad de decidir, más allá de que lo consulto permanentemente. Nunca me ha puesto un freno; al contrario, siempre me pide más, a veces se puede y a veces no. El deporte es prioridad en esta gestión, lo hemos demostrado; no le hemos dicho que “no” a nada. Es verdad que hay muchas actividades, pero es la función que nos toca y estamos para cumplirla de la mejor manera, para que aquel que me suceda en un momento tenga muchas armas para continuar. S.M.