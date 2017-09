EL MANGRULLO PRESENTÓ LA SEGUNDA FUNCIÓN DE LA DEMOLICIÓN

El grupo de teatro El Mangrullo presentó el sábado la segunda función de La demolición, de Ricardo Cardoso, con dirección y puesta en escena de Carlos Teijón y protagonizada por Fabricio Real y Alejandro Asperué.

Se trata de un texto que, a la luz de una coyuntura donde los despidos, la ‘flexibilización laboral’ y el ajuste económico con fuerte impacto sobre las clases populares han vuelto a ser moneda corriente en la Argentina, recupera una vigencia similar a que poseía a principios del corriente siglo. Asperué es Osvaldo Lázzari, una suerte de inspector que pretende convencer a Beto Luna, interpretado por Real, de que debe abandonar una vieja oficina que será demolida para dar lugar ‘al progreso’, ya sea mediante la instalación de un shopping o una moderna playa de estacionamiento. Beto resiste, hace la pantomima del trabajador pero allí ya no queda ni una línea de teléfono, mientras afuera arrecia la demolición. La obra mantiene el interés durante sus cincuenta y pico de minutos de extensión, Beto es la víctima del asunto pero también lo es su ‘verdugo’, Lázzari, hasta que, como es previsible, ambos van acercando posiciones al reconocerse como las tristes marionetas de un sistema capitalista que no pierde el tiempo en detalles de humanidad. Como un fantasma, el miedo va horadando los entresijos de la relación que tejen ambos hombres en esa vetusta oficina, y si hay algún hilo que conecte con el presente argentino, no se trata de una mera coincidencia. No obstante, el texto se guarda algunas pocas dosis de humor, que contribuyen a matizar el drama que se desarrolla en ese cuarto de muebles viejos y cajas que ya no contienen ni recuerdos.

Hacia el final, resuena como telón de fondo un contexto social de manifestaciones, mientras en la cabeza de Beto aguijonea la indiferencia de la que fue parte años atrás, cuando se llevaron a un delegado gremial. La obra finaliza con un de golpe de efecto que no le queda bien, que quizá no era necesario.

La puesta es adecuada, los efectos especiales están muy bien y también es de destacar la versatilidad de Fabricio Real, que ya viene ‘pidiendo pista’ dentro del elenco de Teijón desde hace algunas obras, dada la solvencia con la que les pone el cuerpo a los personajes que le son asignados.

La sala del Coliseo no lució ‘sold out’, aunque hubo un aceptable marco de público. En lo temático, se trata de una pieza diferente en relación al promedio de obras que venía realizando El Mangrullo, lo que acaso preanuncie un cambio de rumbo, donde el compromiso político se haga explícito y el anclaje en el presente argentino cobre mayor relevancia.

La tercera función de La demolición será el jueves, en el Coliseo, para alumnos y docentes de escuelas. Chino Castro