BOXEO AMATEUR - OPINIONES Y APOSTILLAS

El viernes pasado en D´ Loft se realizó un festival de Boxeo amateurs organizado por Balonpié con el apoyo de Rubén Reguero.

A medida que iban finalizando los combates fuimos dialogando con todos los púgiles de nuestra ciudad y Urdampilleta y estos fueron sus testimonios:

Brian Millán, ganador de la pelea

Muy buen triunfo lograste…

- Sí, fue una linda pelea estoy muy contento, traté siempre de llevarlo por delante porque era un rival que no podíamos regalarle nada, venimos trabajando muy bien en lo físico, le agradezco a Cristian Leandro porque es un muy buen entrenador y está haciendo un trabajo enorme con todos nosotros.

Guillermo “Harry” Ibañez, empató en la pelea

Remontaste una pelea que parecía perdida…

- Sí, cuando recibí esa mano fuerte en el primer rounds no la esperaba, estaba mal parado y me fui a la lona, después lo traté de boxear que es lo mío, me decían del rincón que no fuera a la guerra que no es lo tuyo, pero arriba del ring uno tiene sangre y se juega todo.

Te felicitamos por tu espíritu ¿cuántos años tenés?

- Gracias, tengo 40 años y hace 11 años que no boxeaba, voy a seguir unas peleas más, si tengo la oportunidad de hacerme profesional lo voy a hacer, tengo 85 peleas de amateur, en el 98 fui campeón provincial, mientras me sienta feliz voy a seguir.

Rodrigo Salazar, ganador en la séptima pelea

Ganaste muy bien por más potencia…

- Sí, yo vi que el rival sintió mis golpes y eso me ayudó, hemos trabajado bien y eso se notó en el ring.

A seguir trabajando…

Sí, Estoy trabajando con el “Chori” Coronel en Urdampilleta y por suerte se nos están dando las cosas. El “chori” esta a full conmigo pero el año que viene si dios quiere estaremos los dos combatiendo.

Emanuel Fredes, empató en la octava y última pelea

Fue muy dura…

- Sí, es un rival que maneja bien las manos y trabajo excelente de contragolpe, contento por el empate.

A nuestro juicio por poco pero ganaste…

- Para mí también, pero un empate sirve mucho porque los dos nos brindamos, al estar en la de fondo hay que dar todo y la gente me brindo un gran apoyo dando mucho aliento.

Que termines muy bien el año…

- Gracias a La Mañana quiero agradecer a mis sponsor como: el “ruso” Walter, Carnicería “El rusito”, Pintureria A y D, Remis, Agencias Montero y el “churrero”, Marcelo Villacorta, Carlitos Astoviza y a todos los que siempre están colaborando.

Apostillas

El horario, siempre el horario

Hemos dicho hasta el cansancio el asunto del horario, pero vemos que nos hacen caso, pero vamos a seguir insistiendo, el horario de comienzo era a las 22 horas pero comenzó 22.50 horas, una lástima porque habían avisado que los boxeadores estaban listos a las 22.20 horas. Eso se vio reflejado en el final, dado que termino a las 2 de la madrugada del sábado, creemos que eso se puede mejorar por respeto a todos los que concurrimos a los festivales.

Muy sentidas palabras para Daniel Varas

Antes del comienzo de la última pelea de la noche Daniel “Toto” Sánchez emitió unas palabras muy sentidas para Daniel Varas, donde reflejó toda su campaña primero como ex boxeador y después como entrenador de púgiles. Se hizo primero un minuto de silencio y después las tradicionales diez campanadas cuando fallece alguien del boxeo, la gente respetó y aplaudió mucho cuando finalizaron las mismas. Se lo merecía Daniel por lo que fue como persona y todo lo que dio por el boxeo en nuestra ciudad.

Podría haber habido más público

Por ser el último festival del año y que prometía mucho, cumpliendo con dicha expectativa, pensamos que tendría que haber habido más gente en D´ Loft, entre 200 a 250 personas, igualmente Rubén Reguero quedó conforme con esta cantidad y hubo un muy buen trabajo en la cantina.

A.M.