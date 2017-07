FUTBOL – 10ª FECHA DE LA LIGA DE PEHUAJO

Desde las 15.30 comenzará a disputarse la segunda rueda de la primera fase de la Liga de Pehuajó. Se trata de la décima fecha de este campeonato, que está apasionante y que esta tarde contará con encuentros muy atractivos.

Ganar a toda costa

Empleados de Comercio será local en el Complejo La Victoria recibiendo a Bull Dog. Un encuentro determinante para los de Villarreal. El “Gallego” no puede ganar de local y se encuentra en un momento en el que no puede dejar pasar más puntos. Ante sí, tendrá a un rival que viene mal, que está último en la tabla y que acortó su plantel (jugadores de Olavarría no siguen). El contexto es el ideal para que Empleados pegue la remontada.

Para revalidar el momento

Independiente viene de ganar ante su homónimo de Mones Cazón y en esta oportunidad se enfrentará a Bancario. Este cotejo se disputará en Salazar, ya que los de Daireaux no pueden ser locales en su cancha. Un partido que en los papeles se plantea accesible para los de Valenzuela. Independiente se medirá ante un cuadro que viene mal y que para colmo de males tiene muchos jugadores suspendidos tras el clásico ante Bull Dog del pasado domingo.

Balonpié urgido

Fútbol Club Henderson será el rival que tendrán los de Panaro esta tarde. Balonpié llega tras la perder por 3 a 0 ante Calaveras y deberá sobreponerse para no perder pisada en una zona en donde todo está muy parejo. Se enfrentará a un equipo, que de ganar, se pondría a un punto de los bolivarenses, por lo que es necesario lograr un buen resultado.

Los partidos de la fecha

Zona A

Empleados de Comercio vs. Bull Dog.

Defensores del Este vs. Atlético MC.

Deportivo Argentino vs. San Martín.

Independiente MC vs. Estudiantes Unidos.

Bancario vs. Independiente de Bolívar.

Zona B

Unión de Curarú vs. Juventud Unida.

Maderense vs. KDT.

Boca Junior vs. Atlético Urdampilleta.

Progreso vs. Calaveras.

Fútbol Club Henderson vs. Balonpié.