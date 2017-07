FUTBOL - 10ª FECHA DE LA LIGA DE PEHUAJO

Pasó la décima fecha de la Liga de Pehuajó, con una importante cosecha de victorias para los equipos de Bolívar. Empleados de Comercio derrotó de manera categórica a Bull Dog por 5 a 1 en el Complejo La Victoria y nuevamente se puso a tiro en zona de Petit. Independiente derrotó por 3 a 0 a Bancario en Salazar y Balonpié se impuso por 2 a 0 ante Fútbol Club Henderson. En Pehuajó, Atlético Urdampilleta empató 1 a 1 con Boca Junior.

“Gallego” con autoridad

Era el momento para que Empleados se reencontrara con la victoria como local. Ante sí estaba Bull Dog, un equipo que actualmente no está pasando su mejor momento y está en el fondo de la tabla. Fue contundente el triunfo de los de Villarreal. 5 a 1, con dos goles de “Kico” Ruiz (figura del partido), Luciano Ruiz, Fabio López y Facundo Sgarlatta. El tanto del descuento para los de Daireaux fue por intermedio de Damián Delpián. Una victoria que se sustentó con pasajes de buen juego y la figura del delantero ex Independiente. “Kico” fue fundamental para darle fútbol y goles al “Gallego”, que resolvió rápido la historia y no sufrió demasiados sobresaltos. Otro de los puntos altos del local fue el arquero Enzo Santos, que por momentos tuvo tapadas extraordinarias.

Resultados

Zona A

Empleados de Comercio 5 - Bull Dog 1

Defensores del Este 1 - Atlético (MC) 1

Deportivo Argentino 1 - San Martín 1

Independiente (MC) 0 - Estudiantes Unidos 1

Bancario 0 - Independiente (Bolívar) 3

Zona B

Unión 1 - Juventud Unida 2

Maderense 0 - KDT 2

Boca Junior 1 - Atlético Urdampilleta 1.

Progreso 2 - Calaveras 3.

Fútbol Club 0 - Balonpié 2.

Próxima fecha

Zona A

Bull Dog vs. Independiente (Bolívar).

Estudiantes Unidos vs. Bancario.

Deportivo Argentino vs. Independiente (MC).

Atlético (MC) vs. San Martín.

Empleados de Comercio vs. Defensores del Este.

Zona B

Juventud Unida vs. Balonpié Bolívar.

Progreso vs. Fútbol Club Henderson.

Atlético Urdampilleta vs. Calaveras.

KDT vs. Boca Junior.

Unión vs. Maderense.