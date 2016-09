LIGA PEHUAJENSE - 2ª FECHA DEL PETIT TORNEO

Gran triunfo el que logró ayer Empleados de Comercio ante Independiente por 3 a 2.

Este encuentro fue por la segunda fecha del Petit Torneo de la Liga de Pehuajó. Con goles de Fabio López, Facundo Sierra y Lucas Salvan, los de Villarreal se quedaron con tres puntos fundamentales pensando en las semifinales. Sergio Cenzano y Enzo Ruiz, anotaron para el “Indio”.

Un partido que fue electrizante en el primer tiempo. A los cinco minutos Empleados gritó gol. Fue tras una gran jugada por el sector derecho de Facundo Sierra. El ex Barracas Bolívar llegó al fondo de la cancha y centró la pelota de manera rasante. En el segundo palo, Fabio López le dio un pase a la red para generar el delirio de los hinchas del “albirrojo”. Un tanto que le dio al partido el condimento especial para los dos equipos salgan de los esquemas rígidos y arriesguen. Inmediatamente, Empleados tuvo una situación similar que exigió una gran tapada de Sosa. Parecía que el local anotaría el segundo, pero Independiente reaccionaría.

Promediando el primer cuarto de hora, dos chances muy claras (un mano a mano de “Kico” Ruiz que increíblemente no fue gol) del visitante dejó en claro que los de Valenzuela no se entregarían. A los 21, Sergio Cenzano anotaría el empate en una jugada muy similar al primer tanto del partido. Gran movimiento de Piccirillo por derecha, centro atrás y el zurdo de Las Flores que facturó en el segundo palo.

Partido empardado y mucho por jugar. En esos pasajes se vivieron momentos de emotividad, ya que el juego era vertiginoso, con poca circulación de balón en el centro del campo y con situaciones.

Los minutos corrieron con la sensación de que estaba para cualquiera. Facundo Sierra (el mejor del partido), promediado los 32 reventó el palo de Sosa, con un remate que presagiaba lo inevitable. Sobre el final, a los 38, Empleados encontraría la ventaja. Fue tras una gran jugada de Elio Cuello por la derecha. Su centro terminó en el corazón del área, donde “Chano” Ruiz ensayó una chilena. Su remate fue imperfecto, quedándole a Sierra que sólo tuvo que empujarla por el segundo palo. 2 a 1 y la sensación de que se hizo justicia.

El complemento comenzó con lógica, Empleados le cedió la iniciativa a Independiente y bajó la intensidad en el juego. Los de Valenzuela asumieron esa responsabilidad, pero no pudieron cristalizar un dominio significativo. Fue así que pasaron los minutos con poco que decir. A los 15 Empleados estiraría la ventaja. Fue tras una jugada de Sierra por la derecha que terminó con un remate que originó el rebote de Sosa. Lucas Salvan, recogió la pelota y la mandó al fondo para decretar el tercero.

Un gol que parecía liquidar la historia, ya que Independiente no reaccionaba. Valenzuela mandó a la cancha a “Leo” López para generar juego y conseguir el descuento. Los minutos pasaban y no había cambios, el “Indio” estaba muy partido. Agrupar jugadores de ataque, no siempre te garantiza juego, más aún con un equipo como Empleados, que con mucho orden evacuó cualquier posible peligro de su área. Independiente estaba largo y dependía de una genialidad para cambiar la historia. La misma llegó a los 35, cuando “Kico” Ruiz la empezó en tres cuartos y luego de tirar una pared con Cenzano definió de manera exquisita ante Santos.

Quedaba tiempo y las emociones seguirían. A tres minutos del final, Fabio López salvó de la línea un cabezazo de “Leo” López que tenía destino de red. A minuto, en la otro área, Sosa le tapó un mano a mano tremendo a “Chano” Ruiz.

Las bocinas de los autos exhortaban a Bartolomé para que pitara el final, en un partido en el que los dos equipos se brindaban al 100%. A los 49 se terminó la historia, Empleados sumó su primer triunfo en el Petit buscando un lugar en las semifinales. El partido fue emotivo, como hacía mucho no veíamos. El resultado final premió al equipo que hizo mejor las cosas, que tuvo más orden y que golpeó en los momentos justos. Se viene la tercera del Petit, Empleados deberá visitar a Calaveras e Independiente recibir a Deportivo. Dos choques que pueden definir gran parte de las pretensiones de nuestros clubes en esta competencia.

P.L.P.

Síntesis

Empleados 3 - Independiente

Cancha: Complejo La Victoria.

Arbitro: Guillermo Bartolomé (bien).

Empleados de Comercio: Santos; Kunz, Ducasse, Salvan y Klemenco; Zorrilla, Barea y López; Cuello, Sierra y L. Ruiz. DT: Luciano Villarreal.

Suplentes: Defilippi, Cisneros y Centurión.

Independiente: Sosa; Sardón, Lappena, Mendiburu y Valdez; Bazar, Ojeda, Miramón y Piccirillo; E. Ruiz y Cenzano. DT: Fabricio Valenzuela.

Suplentes: Campos y Basualdo.

Goles PT: 5´ Fabio López (E), 21´ Sergio Cenzano (I) y 38´ Facundo Sierra (E).

Goles ST: 15´ Lucas Salvan (E) y 35´ Enzo Ruiz (I).

Cambios Empleados ST: 25´ Aristondo por Sierra y 40´ Arbe por Zorrilla.

Cambios Independiente ST: 0´ Maxwell por Mendiburu, 17´ López por Ojeda y 39´ Angerami por Miramón.