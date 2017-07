HOCKEY

Cincuenta y cuatro nenas de 5 a 12 años, pertenecientes al Club Ciudad de Bolívar, viajarán hoy a Pehuajó para participar de un encuentro en las instalaciones del Club Estudiantes. Es la cuarta fecha de estos encuentros de Mini Hockey que organiza la Asociación del Centro de la provincia de Buenos Aires.

Entrenamiento del seleccionado

Por su parte, el profesor Juan Ignacio Amado viajará hoy al Club Sarmiento de Junín, para participar del último entrenamiento del seleccionado femenino Sub 14 que dentro de dos semanas jugará el Provincial de selecciones en Mar del Plata.

En este seleccionado Sub 14 se han formado dos equipos. Uno es “formativo”, integrado por jugadoras de las categorías 2004/2005 y el otro es el Sub 14 “A”, compuesto por jugadoras 2003. En ambos equipos, el Club Ciudad de Bolívar hace un aporte de siete jugadoras; en el “Formativo”, dirigido por Juani Amado, se encuentran Sofía Peralta, Serena Girado y Abril Martínez Granados. Y en el Sub 14 “A”, que participará del Provincial, juegan las bolivarenses Delfina Larrinaga, Brenda Gauna, Katia Lazarte y Manuela Viola. La presencia de siete jugadoras en el seleccionado provincial marca un presente “muy positivo” para el Club Ciudad de Bolívar, según lo considera y destaca el profesor de la institución.