BOWLING - DIEGO NOBLIA

La semana pasada estuvimos en diálogo con Diego Noblía, quien hasta hace unas semanas era encargado del local “Bolívar Bowling”. Diego nos dio detalles de todo lo que ha ocurrido con la clausura de dicho comercio, hecho ocurrido a fines del año pasado.

“Bolívar Bowling cerró sus puertas el día viernes 30 de diciembre después de 30 años consecutivos de mucho deporte. Es muy lamentable lo que está sucediendo, pero es lo que nos toca vivir hoy en nuestra ciudad. En estos cuatro meses no tuve ninguna respuesta de parte del intendente municipal, Sr. Eduardo “Bali” Buca, ante mis requisitorias. Sí he tenido respuestas de gente que lo rodea, pero no es lo mismo hablar con ellos porque las versiones llegan cambiadas a quien es el que tiene que saber la verdad; esa gente hace y deshace a su gusto. Si fuese igual para todos, como ellos dicen, las cosas serían parejas.

A mí, que la vengo peleando para defender un deporte, me ignoran como si no me diera cuenta. Y no quiero dar nombres de negocios que están habilitados pero no tienen ni la mitad de las cosas que exigen… Pero esto es así, el arreglo tiene precio, como pasó siempre.

Estoy muy indignado porque cuando escuchás por los medios que hacen esto y aquello por los deportes, en una parte son todas mentiras. Hacen por el deporte que les deja ganancia. Eso no es defender el deporte; cuando uno lo defiende es porque lo siente y lo lleva bien adentro. Espero que alguien sepa entenderme y este deporte permanezca para siempre en nuestra ciudad aunque quede en algún club o se haga cargo el municipio, para que la juventud sepa disfrutar de algo muy lindo y familiar. Abrazos y gracias a La Mañana por estar siempre con esta disciplina”. A.M.