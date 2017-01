Losada es una persona que vive, respira y consume fútbol todo el día. Una vida ligada a este deporte, le da autoridad para opinar de muchos temas. Balonpié, Club Ciudad, el fútbol rural y los clubes tradicionales son analizados por el DT.

¿Cómo ves esta nueva movida que se armó en cuanto a la Primera con respecto a la incursión de Balonpié en la LPF?

- Todo dependerá del objetivo. Si Balonpié anda bien con estos jugadores y pretende llegar a más en el 2018, desviará su punto de partida. Las inferiores tienen que ser la base para afrontar el campeonato ¿sino para qué tenés inferiores? Balonpié no creo que pueda formar un plantel con jugadores de afuera. Si armas un equipo para ganar la Liga de Pehuajó vas a tener que poner más con el correr de los años, sino no te va a alcanzar.

Es el caso de Independiente, que sigue gastando plata. Empleados, es el club que más chicos de las inferiores involucra.

¿Es imposible armar Primera en Bolívar?

- Tiene que conformarse con los chicos que quedan libres de la Quinta. Hay que hacerlo ya. Que jueguen los domingos a la mañana. Es necesario armar la Primera local, con chicos 98 y 99. Sino seguimos pagándoles a jugadores y no sirve. ¿Cuántos pueden jugar en la LPF? Son siempre los mismos. ¿Cuándo va a ser el recambio? Llevará tiempo, pero si buscás, hay muchos chicos que tienen condiciones y hoy están libres.

¿El fútbol rural es un factor importante a la hora de encontrar los por qué?

- El campo contiene a muchos jugadores que no tienen la posibilidad de participar en los clubes de la ciudad. Eso es producto del mal manejo que existe en los equipos de Bolívar. Si a esos chicos les das la chance, estoy seguro que entrenarían como cualquiera. Los que se van es porque no los ponen nunca. Mirá Ramón Ibáñez ¿no puede jugar en la Primera de Empleados? ¿Cuál es el motivo? Algún problema hay. Gracias a Dios está el campo, que contiene a esos chicos.

Tendríamos que traer al campo y armar una liga A y B, con ascensos y descensos. ¿Cuándo se van a sentar a charlar este tema?

¿Qué opinión te merece lo que pasó con el Club Ciudad?

- No sé, cuál fue el motivo. No creo que el tema de los jugadores que se iban de sus clubes terminara con el proyecto. Guillermo (Panaro) sabía que eso podía pasar, por lo que me cuesta entender que chocara con la misma piedra. Cuando se armó Barracas Bolívar hubo miles de problemas.

En cuanto a la creación de algo así, me parece muy bueno, algo bárbaro. La etapa de Barracas fue positiva para la ciudad. No sólo en lo deportivo, sino en lo comercial. ¿Cuántos negocios trabajaron más gracias a los ingresos que generó Barracas Bolívar?

Renso Pérez le debe mucho de su presente a la vidriera que fue ese proyecto…

- ¿Qué habría sido de él? Fue algo maravilloso. Lamentable no se reconoció el trabajo que se hizo en Bolívar. Principalmente a Guillermo Panaro, que organizó esto de manera brillante. Lo peor que le paso a ese equipo fue salir campeón rápido.

Volviendo al Club Ciudad, si se conformaba ese proyecto habría sido maravilloso. Un equipo así te obligaría a mejorar.

Bolívar es una ciudad muy especial, muchas veces se considera nocivo algo que puede ser superador…

- ¿Cuál es el motivo del ego que tienen? Si los jugadores tienen contrato con el club, se pone la plata y listo. Los que son libres negocian como quieren. Cuando se fueron cinco jugadores de Independiente a Salazar ¿alguien se horrorizó? ¿Cuándo Elio Cuello se fue de Empleados a Independiente alguien dijo algo? Estos casos muestran claramente las miserias. Si viene Tinelli y quiere armar un equipo, tenés que trabajar mejor para ponerte a la altura, te obliga a superarte. P.L.P.