NATACION

Hoy en el Club Buenos Aires, ubicado sobre la Ruta 226 se realizará el segundo torneo de natación entre colonias.

Las pruebas, que empezarán a las 9.30, contarán con la participación de representantes de los clubes Buenos Aires, Ciudad de Bolívar, Aqua Point y la Escuela de Verano del CEF Nº 5.





Los resultados de Estudiantes

El miércoles pasado se desarrolló en el Club Estudiantes el primer Torneo de Natación de la temporada 2016/2017 entre colonias, denominado “Juan Carlos Farace”. Participaron el club anfitrión, Buenos Aires, Ciudad de Bolívar, Aqua Point y la Escuela de Verano del CEF Nº 5. Cuarenta fueron las pruebas efectuadas

Estas fueron las posiciones:

Prueba nº 1, 25 mts, Mariposa, Infantil A, Damas

1º UmaBella, con 23s 37/100, Estudiantes.

Prueba nº 2, 25 mts, Mariposa, Infantil A, Caballeros

1º Lucas Silka, con 24s 78/100,C. Ciudad.

Prueba nº 3, 25 mts, Mariposa, Infantil B, Damas

1º Victoriana Morena , con 18s 16/100, Bs As.

Prueba nº 5, 25 mts, Mariposa, Juvenil Damas

1º Manuela Viola, con 18s 28/100, Bs. As

Prueba nº 6, 25 mts, Mariposa, Juvenil Caballeros

1º Bautista Viola, con 18s 15/100, Bs As

Prueba nº 7, 25 mts, Libre, Mini Damas

1º Janice Romero, con 26s 29/100, Aquapoint.

Prueba nº 8, 25 mts, Libre, Mini Caballeros

1º Matías Silka, con 24s 63/100, C. Ciudad.

Prueba nº 9, 25 mts, Libre, Pre Infantil A Damas

1º Felicitas López, con 18s 83/100, C. Ciudad.

Prueba nº 10,25 mts, Libre, Pre Infantil A Caballeros

1º Gerónimo Mendiburu, con 20s 41/100, Estudiantes.

Prueba nº 11, 25 mts, Libre Pre Infantil B, Damas

1º Mora Tourret, con 18s 06/1000, Estudiantes.

Prueba nº 12, 25 mts, Libre, Pre Infantil B Caballeros

1º Lucas Silka, con 17s 97/100, C.Ciudad.

Prueba nº 13, 25 mts, Libre, Infantil A Damas

1º Abril Saravia, con 17s 58/100, Estudiantes

Prueba nº 14, 25 mts, Libre, Infantil A Caballeros

1º Joaquín León, con 17s 61/100, C. Ciudad.

Prueba nº 15, 25 mts, Libre, Infantil B Damas

1º Manuela Martínez, con 16s 53/100, Bs As.

Prueba nº 16, 25 mts, Libre, Infantil B Caballeros

1º Bautista Curto, con 15s 66/100, Bs. As.

Prueba nº 17, 25 mts, Libre, Juvenil Damas

1º Manuela Viola, con 15s 02/100, Bs. As.

Prueba nº 18, 25 mts, Libre, Juvenil Caballero

1º Alan Ricci, con 14s 53/100, Estudiantes

Prueba nº 19, 25 mts, Pecho ,Pre Infantil A Damas

1º Lola Hernández, con 27s 56/100, C. Ciudad.

Prueba nº 20, 25 mts, Pecho, Pre Infantil A Caballeros

1º Jeremías Gutiérrez, con 31s 81/100, Estudiantes.

Prueba nº 21, 25 mts, Pecho, Pre Infantil B Damas

1º Uma Bella, con 26s 59/100, Estudiantes

Prueba nº 22, 25 mts, Pecho, Pre Infantil B Caballeros

1º Juan C. Larrinaga Juan C., con 27s 12/1000, Bs. As.

Prueba nº 23, 25 mts, Pecho, Infantil A Damas

1º Abril Saravia, con 21s 83/100, Estudiantes.

Prueba nº 24, 25 mts, Pecho, Infantil A Caballeros

1º Manuel Salloechevarria, con 25s 21/100, Bs. As.

Prueba nº 25, 25 mts, Pecho, Infantil B Damas

1º Manuela Martínez, con 23s 73/100, Bs As.

Prueba nº 26, 25 mts, Pecho ,Infantil B Caballeros

1º Bautista Curto, con 20s 43/100, Bs. As.

Prueba nº 27, 25 mts, Pecho, Juvenil Damas

1º Manuela Viola, con 21s 57/100, Bs. As.

Prueba nº 28, 25 mts, Pecho, Juvenil Caballeros

1º Alan Ricci, con 21s 82/100, Estudiantes

Prueba nº 30, 25 mts, Espalda, Mini Caballeros

1º Juan Alvarez, con 40s 93/100, Estudiantes.

Prueba nº 31, 25 mts, Espalda, Pre Infantil A Damas

1º Julieta Bidondo, con 33s 83/100, Estudiantes.

Prueba nº 32, 25 mts, Espalda, Pre Infantil A, Caballeros

1º Manuel Alvarez, con 51s 60/100, Estudiantes.

Prueba nº 33, 25 mts, Espalda, Pre Infantil B Damas

1º Uma Bella, con 25s 18/100, Estudiantes.

Prueba nº 34, 25 mts, Espalda, Pre Infantil B Caballeros

1º Lucas Silka, con 27s 32/100, C. Ciudad.

Prueba nº 35, 25 mts, Espalda, Infantil A Damas

1º Victoriana Morena, 19s 95/100, Bs. As.

Prueba nº 36, 25 mts, Espalda, Infantil A Caballeros

1º Federico Pintor , con 38s 88/100, Estudiantes.

Prueba nº 37, 25 mts, Espalda,Infantil B Damas

1º Manuela Martínez, con 23s 97/100, Bs As.

Prueba nº 38, 25 mts, Espalda, Infantil B Caballeros

1º Bautista Villanueva, con 24s 37/100, C. Ciudad.

Prueba nº 39, 25 mts, Espalda, Juvenil Damas

1º Manuela Viola, con 17s 30/100, Bs. As.

Prueba nº 40, 25 mts, Espalda, Juvenil Caballeros

1º Bautista Viola, con 18s 89/100, Bs. As.

Las pruebas que no figuran fueron consideradas desiertas. A.M.