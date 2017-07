FUTBOL - SUB 15

Ayer en la Dirección de Deportes se realizó una conferencia de prensa para la presentación del cuerpo técnico de la Selección Sub 15 de Bolívar.

En la misma estuvieron presentes: Alejandro Viola, de la Dirección de Deportes, Alberto Tomasini, Presidente, y Gerardo Sardon, de la Liga Deportiva de Bolívar y Miguel Angel Almeira DT de dicha selección.

Alejandro Viola

“Estamos presentando al seleccionado Sub 15 de nuestra ciudad, que está integrado por jugadores de los clubes que conforman la Liga Deportiva. Este año vamos a tener nuevamente como DT a Miguel Almeira, lo hizo el año pasado, y me acompaña Alberto Tomasini, Presidente de dicha Liga, desde esta Dirección creímos que es importante el apoyo a esta iniciativa, es algo muy bueno para ellos, en los cuales representar a Bolívar y estar entre los mejores 25 jugadores de la zona, es muy importante. Estar en lo social y deportivo es el camino que tenemos que llevar a nuestros jóvenes, hoy (ayer) será el comienzo de este proyecto, felicito a los chicos, es un campeonato que será muy bueno para estar en actividad constante.

Alberto Tomasini

“Agradezco a todos los medios periodísticos, como decía Viola comenzaremos a trabajar con la Selección Sub 15 que estará en un Torneo Nacional, organizado por el Consejo Federal de la A.F.A. Otra vez como el año pasado agradecemos la presencia del Municipio a través del Sr. Intendente Eduardo Bucca, de Alejandro Viola, de la Dirección de Deportes quien nos da siempre apoyo, es algo muy importante, sabemos de los costos que surgen de este torneo. Recién el sábado 15 de este mes se sabrá la forma de disputa del torneo, las zonas y el reglamento general en una reunión que se realizará en Ayacucho organizada por la Liga de dicha ciudad. Debo hacer una mención especial para “Lacho” Almeira, que también estuvo a cargo el año pasado y no empezó bien el seleccionado en el sentido de que no se sabía si comenzaba el torneo por problemas en A.F.A. después decidieron hacerlo, nos avisaron 15 días antes del comienzo. En esta oportunidad volvimos a contactar a “Lacho”y nos dijo que si en seguida, fue bueno esto para comenzar a trabajar con más tiempo. La idea es comenzar el torneo alrededor del 20 de Agosto, eso se dijo en la reunión que tuvimos en Tandil.

Miguel Angel Almeira

“Agradezco a quienes volvieron a confiar en mí, ahora empezaremos a trabajar más temprano, como bien lo decía Alberto (Tomasini) estaba todo muy desorganizado el año pasado. Esperamos que continúe este selectivo a través de los años más allá de quien esté a cargo. Siempre da orgullo dirigir a este selectivo, es importante que los chicos tengan un incentivo, estamos organizando un viaje en las vacaciones de invierno para jugar contra algún equipo de Buenos Aires, esta la posibilidad de viajar a ciudades como Carlos Casares y Junín, donde están Agropecuario y Sarmiento, que están en el Nacional B, eso les dará una buena competencia.

¿Cuántos jugadores fueron citados?

- Por ahora, 20, como ustedes saben el tiempo no ayudó mucho, se suspendieron varias fechas, si ustedes concurren a Divisiones Inferiores. En estas últimas semanas he ido a diversas canchas por ejemplo el fin de semana pasado estuve presenciando a Balonpié- Atlético Urdampilleta y Empleados-Talleres. Algunos más se van a ir sumando, por lo pronto hemos citado nada más que jugadores de Bolívar y Urdampilleta, seguramente con el correr de los días citare algunos chicos de Bancario y Bull Dog, de Daireaux, que son parte de la Liga Deportiva. Queríamos empezar para dar algunas pautas a los chicos y de cara a lo que viene.

¿Quiénes están con vos en el cuerpo técnico?

- Estará Manuel Ducasse, en la parte técnica, en lo físico Renzo Yedro y Enzo Santos, que estará también trabajando con los arqueros. Agradezco la presencia de todos ustedes, trataremos de darle a los chicos, lo mejor que podamos, desde indumentaria hasta elementos, hasta viajes, tratar de que sigan bien trabajando en los clubes para ser parte de este selectivo.

A.M.