FUTBOL - RENSO PEREZ

“Nunca desistas de un sueño. Sólo trata de ver las señales que te lleven a él”, Paulo Coelho describió que la perseverancia y el querer, muchas veces hacen que la vida te dé una recompensa.

Es lo que vivió Renso Pérez en su carrera como futbolista profesional. Luego de comenzar muy chiquito en Empleados de Comercio, explotar en Barracas Bolívar y jugar en distintos clubes del ascenso, tuvo su temporada soñada en Primera División. Vistiendo los colores de Arsenal de Sarandí, el bolivarense jugó 19 partidos en la máxima categoría y hasta anotó un gol. Con buenos rendimientos, adaptándose a distintos puestos y dejando todo en cada partido, Renso logró conseguir esa ansiada regularidad y salvar a los del Viaducto del descenso. Con un futuro aún sin definicón y con las ganas de seguir en Primera, el ex Empleados de Comercio habló con La Mañana e hizo un balance de lo que fue el año más importante en su vida como futbolista.

Se terminó la temporada, pudiste completar tu primer año en Primera jugando mucho y salvando a Arsenal del descenso…

- Fue la primera experiencia en la máxima categoría, algo que me llegó un poco de grande, pero estoy muy contento, sobre todo en lo grupal. Me tocó terminar sumando una buena cantidad de minutos, a pesar de que el primer semestre no fue tan positivo. Jugué pocos partidos y terminé el año con una lesión. Gracias a Dios en el 2017 fue distinto, tuve muchos partidos en cancha y sobre todo salvamos a Arsenal, dejándolo un año más en Primera.

¿Qué cosa se te viene a la mente si recordás lo que viviste este año?

- Muchas cosas, fue una experiencia no me sacaré nunca de la cabeza. Poder pisar las canchas en donde me tocó jugar, la gente y los rivales que enfrentas. En lo personal, pude cumplir el sueño de toda la vida, me tenía fe y sabía que el momento iba a llegar. Me pongo a pensar y recuerdo cuando comencé en Empleados de Comercio, fue un camino muy largo el cual terminó con la posibilidad de cumplir el sueño de toda mi vida.

Anotaste un gol, alternaste hasta que fuiste titular y jugaste en un montón de puestos diferentes ¿cuál fue el momento y el partido en donde sentiste que habías hecho una gran producción?

- No tuve partidos buenos en el primer semestre, donde jugué de volante por afuera, en mi posición natural. Afortunadamente anoté un gol ante San Lorenzo y no mucho más. En el segundo semestre comencé a jugar en una posición en la cual no estaba acostumbrado, de líbero en una línea de tres. Después me pusieron de cinco solo, un lugar nuevo. El jugador de fútbol tiene noción de la manera en la que tiene que pararse y distribuir el balón. Quedé contento con el rendimiento, completando buenos partidos. De cinco debí priorizar el orden y el balance, algo que era fundamental para el equipo. Esa disciplina fue la que hizo que Arsenal se salve del descenso. En cuanto al rendimiento personal me quedo con los encuentros en los que enfrentamos a los equipos que peleaban el descenso contra nosotros. Con Temperley y Olimpo todos hicimos un gran partido, lo que nos permitió no bajar de categoría.

¿Qué jugador te sorprendió de los que enfrentaste?

- Se me viene a la mente el partido con Boca. Perdimos 3 a 0 y pudieron ser más. En cuanto a los jugadores, me gustó mucho Benedetto. No me sorprendieron porque uno conoce a esos jugadores, pero estando del lado de adentro percibís otras cosas. Soy jugador de fútbol, hincho por River y muchas veces me enojo por algún error o porque los jugadores la controlan mal. Cuando estás del lado de adentro, comprendés que la diferencia está en lo mínimo. Controlar mal la pelota en la mitad de la cancha puede terminar en un gol del contrario.

¿Cómo viene tu futuro?

- Todas las apuestas están en seguir en Primera. Creo que estuve a la altura de la circunstancias, me queda el hecho de que sé que puedo jugar en la máxima categoría. La idea es continuar, algo que no depende de mí. Arsenal tendría que comprar el 50% del pase que pertenece a Dálmine. En el caso de que no se cierre y no aparezca otro club de Primera o el exterior volveré a Campana.

Volver a Dálmine, significa retornar a tu casa…

- Soy un agradecido de Villa Dálmine, de los dirigentes y los hinchas. Fue el club que me abrió la puerta, en donde viví las mayores alegrías de mi vida y obviamente volver es hermoso. Siempre digo que me voy a retirar como profesional en Dálmine y luego en Empleados de Comercio. Campana es mi segunda casa, tengo amigos y a mi novia.

Jugaste en todas las categorías del ascenso, llegaste a Primera y tuviste regularidad .Luego de un camino tan largo y de conseguir ese anhelo ¿cómo te motivás para seguir soñando con más?

- Gracias a Dios sigo con el mismo hambre de siempre, aspirando a mejorar. El sueño fue llegar a Primera, tuve la oportunidad y creo que la supe aprovechar. Hoy si me pregunto qué falto, te digo que me quedé con muchas ganas de jugar una copa internacional. Nos tocó jugar la Sudamericana, fui a Perú y no pude ir al banco. En el encuentro de vuelta me tocó descansar pensando en el partido del domingo por el campeonato. Ahora tampoco puedo estar ya que aún no renové el contrato. Me quedo la espina de por qué no haber jugado algo internacional.

¿Qué mensaje le das a la gente de Bolívar que está pendiente y se pone contenta cuando te va bien?

- Recibo mucho cariño de la gente de allí, siempre me preguntan de cómo estoy o de qué será de mi futuro. Aprovecho para saludar a mis amigos, a la gente de Empleados de Comercio ya que estoy muy pendiente de la campaña en la LPF y siempre hablo con “Cachete” Barea. También a mí familia, mis viejos, hermanas, sobrinos y a mi abuela que me sigue mucho. Aquí tengo a mi novia, ella es de Campana y es quien me da fuerzas cuando se está lejos. Ellos son los que siempre están y ante alguna adversidad te levantan el ánimo. P.L.P.