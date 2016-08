PABLO CALDERON, TRAS SU EXPERIENCIA EN LOS JUEGOS OLIMPICOS

El fin de semana pasado, aprovechando que concurriría al reconocimiento que se le hizo a Julio Olarticoechea en Saladillo, Pablo Calderón estuvo en Bolívar.

Aquí visitó gente conocida y habló con La Mañana sobre lo vivido como ayudante técnico del “Vasco” en la Selección que participó en los Juegos Olímpicos de Brasil.

Imaginamos que todavía tendrás los sentimientos a flor de piel luego de esta experiencia con el seleccionado nacional…

- Sí, contento por todo lo vivido. Recién “caigo” de todo lo vivido porque en veinte días tuvimos seis partidos internacionales. Para mí fue un crecimiento profesional muy grande y positivo.

Como consecuencia de los problemas institucionales en AFA, fue cuestión de estar en el lugar justo y en el momento indicado para que los designaran…

- Sí, pero en mi vida nada se ha dado por casualidad sino por causalidad. Me preparé siempre para aprovechar estas oportunidades, porque éstas suelen aparecer y la clave es estar a la altura de las circunstancias.

En el término de un año y medio estuvimos a cargo de cuatro selecciones. Fueron proponiéndonos esa tarea y a todos los ciclos tratamos de llevarlos delante de la mejor manera posible. Comenzamos el año pasado con el seleccionado femenino para ir a Toronto, Canadá, para lo cual hicimos un seguimiento de cada chica… En el camino surgió lo de la Sub 23 del Ascenso porque debíamos armar un equipo para ir a jugar a la India y llegué a ver tres partidos por día para observar a todos los jugadores preseleccionados. Eso también fue enriquecedor porque competimos con el fútbol inglés y el alemán, diferentes al nuestro. Inmediatamente después apareció lo de la Sub 20 porque Argentina no podía quedar afuera del torneo en España; en ese contexto nos relacionamos y vinculamos con técnicos, coordinadores… Ahí ya nos encontramos con un tema político porque algunos clubes decidieron no darnos sus jugadores; pero muy lejos de quejarnos, buscamos otros chicos. Yo observé más de 800 jugadores en este proceso… Se armó un buen equipo, yo iba a dirigirlo pero el “Vasco” me pidió que lo acompañase a los Juegos. Ese grupo que armamos, sin algunos jugadores de clubes grandes, llegó a la final y estuvo cerca de salir campeón. Recuerdo que un martes, cuando llevaba a AFA la lista de esos jugadores para el torneo Sub 20 en España, se produjo la renuncia de Martino y el nombramiento del “Vasco”. Llegamos muy justos con los pasaportes para ir a los amistosos en Estados Unidos, contrareloj, y después llevamos a Argentina a los Juegos…

¿Cómo evaluás lo sucedido en Río?

- Si vemos la parte cuantitativa de este proceso, en veinte días jugamos seis partidos internacionales, de los cuales ganamos dos, empatamos tres y perdimos uno… Desde lo numérico, con jugadores que no se conocían y con adversidades como la lesión de Lanzini en el primer partido amistoso, fuimos de menor a mayor. No hay excusas, no hay pretextos; hicimos lo mejor que pudimos. A veces la pelota pega en el palo y entra, y a veces pega en el palo y sale… Terminamos en cancha con Pavón, Espinosa, Caleri, Simeone, Angelito Correa… Se trató de buscar un equipo ofensivo, ser protagonistas… Si no estaba Di Bala, si no estaba Kranevitter, le dijimos a los chicos “están ustedes” y tratamos de convencerlos de salir a buscar los partidos.

Enfrentamos a rivales que estaban armados desde hace mayor tiempo. Portugal, por ejemplo, tiene jugadores que vienen juntos desde la Sub 15… Lógicamente, en cancha pueden tener movimientos tácticos más elaborados…

Nos quedó el sabor de haber hecho todo lo posible, pero cierto sinsabor al pensar que podríamos haber conseguido algo más. No hay recriminaciones ni reproches; le pusimos el pecho a las balas y creo que la gente lo entendió así.

¿Cómo fue hospedarse en la Villa Olímpica? ¿qué te quedó de eso?

- Ya había vivido algo parecido dos veces. En el 92, al recibirme de Profesor de Educación Física, fui a los Juegos de Barcelona como espectador. Y el año pasado, en Toronto, fui a ver los Panamericanos como integrante de un cuerpo técnico... Esto en Brasil fue inolvidable, más aún al compartirlo con un hermano de la vida como el “Vasco”. Como profesional, todo esto siempre me gustó porque fue estar al lado de la Elite internacional organizativa y competitiva, junto a figuras como Del Potro, Ginóbili, Nocioni, Los Leones del hockey que nos ayudaron con los videos… Fue un salto sustancial en cuanto a crecimiento profesional y humano. Es imposible olvidar ese aire a amateurismo que se respira, porque era común ver a figuras limpiando su lugar en el comedor, aunque sean super estrellas… Los Juegos llevan a esos deportistas a encontrarse con sus raíces, a no olvidarlas. A mí, esta enseñanza me llegó, aunque no me olvido de mis inicios y por eso siempre vuelvo a Bolívar. Nunca me olvido de lo que remé para estar a la altura las circunstancias. Bolívar fue la universidad y un trampolín en mi vida.

¿Hay aún proyecto por delante, alguna propuesta de AFA?

- Por lo pronto, tenemos contrato hasta el año que viene, que hay que cumplir como corresponde. Armando Pérez lo llamó al “Vasco” por agradecerle por tomar el desafío y le dijo que quiere que sigamos, pero esta semana habría una reunión y se resolverán los pasos a dar. Ya sabremos en qué selección van a necesitarnos; nosotros somos personal de AFA y estamos a disposición de lo que necesiten. Nunca tuvimos una confrontación con ningún jugador ni con un directivo; nos hemos vinculado con directores técnicos y coordinadores de clubes y siempre fue de excelente forma, desde la Primera división hasta el fútbol femenino. Por algo estuvimos a cargo de cuatro selecciones, algo bien habremos hecho…