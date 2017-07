RALLY CROSS COUNTRY

El piloto dakariano bolivarense Gastón Pando participará en la próxima edición del rally cross country Desafío Ruta 40. Mientras se inserta nuevamente en tareas de preparación que ya conoce, recibió el premio "Mérito" en Deportes otorgado por el Rotary Club. Así vive esta nueva etapa el "Mono", de acuerdo a lo charlado con La Mañana:

- Se viene otro "Desafío Ruta 40", una carrera que se me hizo piel porque ya es el sexto año que voy a intentar completarla. De las cinco ediciones que hemos corrido, hemos terminado cuatro, así que vamos a ver si este año podemos estirar la ventaja a nuestro favor .

Vamos a correr desde el 25 al 31 de agosto. Este año, el Desafío se dividió en dos: se hizo una "parte Sur", que ya se disputó, y ahora se corre la "parte Norte". Se desarrollará siempre a la vera de la Ruta 40, en caminos y donde no los hay, pero siempre en zonas aledañas a la ruta. Vamos a largar en San Juan y después correremos dos días en Catamarca, la zona de Belén, Fiambalá, Londres, es decir toda esa parte "brava". Serán tres días de arena pura y médanos. Después ya agarraremos para el lado de Tucumán y terminaremos en la capital de esa provincia.

¿Qué extensión tendrá entonces?

- Será una carrera linda, de entre 3.500 y 4.000 kilómetros.

¿Por qué la corrés?

- Nunca pensé dejar de correrla, pero quería "saltearme" un año. Sin embargo, uno de los chicos del equipo, "Tata" Boneto de Chivilcoy, quien fue nuestro director de equipo en el Dakar, con casi 50 años, nunca corrió nada en lo que es deporte motor. Ha hecho el Desafío al Río Pinto un par de veces, en bicicleta, y está físicamente bien preparado. Le gusta y quiere sacarse la espina de participar en un Desafío Ruta 40. Armó una moto linda, una KTM 450 cc., y le dije que como forma de agradecerle todo lo que hizo por nosotros en el Dakar, iba a acompañarlo. Haré todo lo posible para que llegue, porque es una carrera muy difícil para aquel que no corrió nunca. Va a participar en las "grandes ligas" "de una", pero le gusta y es corajudo el hombre...

¿Cómo llegarás a esta carrera? ¿relajado por tener ya la medalla dakariana?

- Sí, aparte correré por él. Hasta me hizo pintar el "cuatri" turquesa porque tiene una casaca de ese color y le dije que no tenía problemas. Vamos a ir juntos toda la carrera; voy a ser su mochilero, quizás andemos del medio hacia atrás, pero tratando de llegar todos los días. Haré lo posible para ayudarlo y él hará lo propio conmigo; ambos seremos mochileros de ambos. Iremos en equipo, entre amigos, como a mí me gusta correr... Y en cuanto a los mecánicos, llevaríamos a los mismos de siempre. A mi "cuatri" lo irá a atender Andrés (Justel) y él irá con la mecánica del "Gaucho" Rizzo, de Chivilcoy, su amigo desde la infancia.

Físicamente llegaré como siempre: con lo justo. Tengo mucho trabajo y poco tiempo para entrenarme. Cuando comenzaron a faltar 60 días exactos para la carrera, empecé a "moverme". Empecé trotando y andando en bicicleta, pero ya agarraré moto o cuatriciclo para hacer hombros y brazos...

¿Andrés tiene mucho trabajo por hacer?

- Sí, Andrés la tiene complicada porque iremos con el cuatri viejo. Al que usé en este último Dakar no quiero correrlo más, así que iré con el primero, con el que corrí todas las demás cosas: mi primer Dakar, cuatro Ruta 40, el que llevé a Perú y a Paraguay... A pesar de que se le ha hecho el motor un par de veces, ahora lo miramos y está todo gastado, así que se lo estamos haciendo todo a nuevo. Habrá que revisarle hasta el último detalle, y en el chasis habrá que mirar que no tenga quebraduras ni rajaduras. Debe tener unos siete vuelcos ese cuatri... Viene gastado el abuelo, pero por el ritmo que le vamos a poner, creo que me va a tener que llevar...

Este premio Mérito que te otorga el Rotary ha de ser un empujón en esta etapa de preparación para la carrera...

- Sí, es una caricia al alma. No sé qué irá a pasar a fin de año, cuando se entreguen premios a los deportistas, si se me irá a dar algo, pero hasta ahora no he tenido reconocimientos de la ciudad. Norberto García y los demás rotarios me invitaron a cenar para que les cuente mi experiencia y quedaron chochos con todas las cosas que contamos, y ahora decidieron reconocerme. Les estaré eternamente agradecidos, me gusta, me da ganas, y me hace pensar otra vez en toda la gente de la ciudad, cómo vivió esa carrera, cómo nos siguió... Cuando comparto cualquier estado en las redes sociales, me doy cuenta de que la gente está alucinada...

¿Querés hacer alguna referencia justamente al último estado que publicaste en Facebook?

- No sé si es el momento de decirlo porque pueden pensar que esto pasa por otro lado porque están en plena campaña.... Lo que puse ahí es que agradezco al Rotary y que es una lástima, como lo he dicho en anteriores oportunidades, no haber tenido el apoyo de la Secretaría de Deportes ni del Municipio. Creo que merecía algo. Después, con el diario del lunes, sí quisieron estar, pero ya era tarde. Yo necesitaba el apoyo antes o durante el rally. De todas maneras eso no me quitó la felicidad extrema que tuve y tengo en estos momentos sino todo lo contrario, agranda mi hinchazón de pecho...

Jazmín, tu esposa, corrió el rally que se hizo en Bolívar, ¿no te pidió participar con vos en esta próxima Ruta 40?

- Sí, lo que pasa es que el Desafío es pesado. Es duro de verdad. Son cinco o seis días de un ritmo Dakar: nos levantamos a las 5 de la mañana y nos acostamos a las 6 de la tarde todos los días. Como le dije a "Tata", vamos a correr y vamos a llegar, pero para eso la cabeza ya tiene que estar puesta al 100% en la carrera. No es fácil. Jazmín tendría que empezar con alguna otra; entre lo que se corrió acá y el Ruta 40, hay muchas cosas más por hacer... Una carrera como la que se hizo acá sirve para familiarizarte con el instrumental, pero después ya empieza a jugar el vehículo, el físico, la cabeza... En una carrera como el Desafío empiezan a tener incidencia otros sentimientos, otras sensaciones, es difícil de explicar... Juegan su papel otras cosas que ya no forman parte siquiera de la navegación. Es una carrera exigente y hermosa, un reto que todo el mundo debería intentar cumplir en algún momento. Cuando la encarás por primera vez parece imposible, pero hay que ponerle ganas, nada más.

¿Harás alguna travesía para recaudar fondos?

- No, porque estamos muy encima de la fecha. Me gusta organizarlas con mucho tiempo para que sean exitosas, como siempre. Necesito unos tres meses de preparación, así que antes no... Sin embargo, para "recuperar" fondos, con "Tata" estamos hablando de hacer una travesía "post Ruta 40". Además ahora hace frío; el Desafío se hará en agosto así que para fines de septiembre o mediados de octubre haríamos alguna de esas aventuras que tanto gustan.