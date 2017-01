VOLEY - DEMIAN GONZALEZ

Personal Bolívar se prepara para disputar el Final 4 Presudamericano "Copa San Carlos de Bolívar", a través del cual bucará un lugar en el Sudamericano de Clubes a disputarse en febrero, en la localidad brasilera de Monte Claros.

Su nuevo desafío comenzará mañana, cuando en el segundo turno de la jornada a desarrollarse en el Complejo, a partir de las 21.30 horas, se mida contra River.

En la previa de este torneo que tendrá al equipo celeste como anfitrión, su armador y reciente incorporación Demián González dio algunas definiciones sobre el presente del equipo, y cómo se preparan para la etapa internacional.

¿Qué análisis hacés de la vuelta al trabajo del equipo y los dos triunfos logrado en el reinicio de la Liga?

- El análisis es que volvimos del receso y ganamos los dos partidos. Sacamos 6 puntos de visitante y eso es lo importante. En el primer partido (contra Ciudad) estuvimos más firmes y pudimos jugar mejor; el segundo (frente a Morón) no fue un buen juego para nosotros, pero se hicieron varios cambios, pudieron entrar chicos y ayudaron mucho en la victoria.

¿En cuánto están a lo que pretenden ustedes como equipo?

- No sé en cuanto estamos; sí sé que podemos jugar mucho mejor y crecer, tanto en la parte técnica y táctica como también en el aspecto mental.

¿Cómo imaginás esta parte final de la temporada?

- Me la imagino y espero que venga con lo mejor para el equipo. Somos conscientes que tenemos un gran grupo de trabajo y sólo debemos enfocarnos en que vamos a afrontar el tramo más importante de la competencia.

¿Qué significa este Pre Sudamericano para ustedes?

- Es un torneo importante porque si lo ganas te da una plaza para jugar el Sudamericano de clubes. Vamos por todo para intentar llevar a Bolivar a estar entre los grandes clubes de Sudamérica.

¿Qué les está faltando para el despegue definitivo?

- En el plano personal, me está faltando más ritmo y conocer a los chicos, no sólo en en el entrenamiento, sino en los momentos de cada partido. Eso es lo que me está costando, pero es cuestión de tiempo. En cuanto a lo general, hay jugadores de gran experiencia, así que debemos focalizarnos en lo mental y en lo emocional; pero vamos por el buen camino, tenemos con qué hacerle frente a los desafíos...

¿Cómo ves lo que es Personal Bolívar (infraestructura, etc) estando adentro?

- Bolívar es súper profesional en la estructura, en todo... Está todo ajustado para el entrenamiento, tanto en gimnasio como en pelota; tenemos un muy buen cuerpo médico... Ya es sabido lo que es Bolívar pero de todos modos me sorprendió, no sabía que era tan así. Así que sólo nos queda mentalizarnos, lograr todos los objetivos con este equipo para ponernos nuevamente en el primer lugar.

Prensa Bolívar