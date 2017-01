FUTBOL – NUEVO ENTRENADOR DEL “PAISA” PARA LA LPF

Esta Liga de Pehuajó que se nos viene no será una más. Con record de equipos (20) y con algunas incorporaciones (Balonpié), se está generando un ambiente distinto de cambios radicales.

Dentro de esta metamorfosis, está Atlético Urdampilleta. El “paisa” contará en este 2017 con la “revolución” de Juan Alfonsín. El ex jugador de Barracas Bolívar hará su primera experiencia en el liguista. Con un gran equipo de trabajo y la experiencia de su pasado en selecciones juveniles (Sub 17 en 2007 y 2009), llega a Atlético con la firme convicción de generar un salto de calidad. Con una ambiciosa apuesta, fagocitará las inferiores y la Primera bajo su mando, marcando una única línea de trabajo. Además, implantará un sistema innovador de entrenamientos, sustentado en sus experiencias múltiples a lo largo de su carrera. Sin casete, frontal y hasta por momentos desmesurado, Juan Alfonsín habló con La Mañana sobre todo lo referente a este proyecto, sus objetivos y la necesidad de dejar su marca en el fútbol vernáculo.

¿Qué expectativas tenés de cara a este año de actividades?

- Esto surgió hace dos años. Hablando con Guillermo Díaz, quien es de Urdampilleta y tuvimos mucha relación cuando dirigí la selección Sub 17 en el 2009. El siempre me dijo que tenía que trabajar en Atlético, algo que pudo cristalizarse este año, ya que se armó una movida muy grande por fuera del club. Eso posibilitó que nos pudiéramos sentar a hablar con Sebastián Allende, el “Corcho” Elizamburu y Raúl Ojeda. Los dirigentes me expresaron que los entrenadores que estuvieron en 2016 no iban a seguir. Tras tres charlas cerramos todo y ya estamos trabajando.

Por fin se dio la posibilidad de que trabajes en el fútbol de Bolívar, recuerdo que Independiente te fue a buscar en anteriores temporadas…

- Al “Indio” tuve dos veces la oportunidad de entrenarlo, pero por diferentes razones no se dio. La forma que tengo de trabajar me obliga a tener un control de todo. Creo que no sólo hay que dirigir Primera, sino que hay que tener injerencia en la formativa. Me interesa apuntar a eso, ya que no se si estaré un año, dos o cinco. Siempre pienso todo a mediano y largo plazo. En los dos últimos años me dediqué a observar la liga y veo que Urdampilleta, tras clasificar en el 2014, necesita ciertas cosas que creemos que como cuerpo técnico le podemos brindar.

Tuviste experiencias con equipos de juveniles (Sub 17 en 2007 y 2009) ¿Cómo vas a manejarte en esta nueva etapa con jugadores que no son chicos, que tienen una forma de trabajar y que por ahí no son tan manejables?

- Para no entrar en enredos o conflictos con jugadores, el famoso “puterio” (dixit), establecimos un reglamento. Nosotros ponemos las pautas, el que no está dentro de ellas, se va. Tenemos la potestad de decidir quién sigue y quién no. Lamentablemente hay comentarios en todos lados, donde nos dicen “este jugador esto, este lo otro”. La verdad, es que cuando están frente a mí persona y el cuerpo técnico, los supuestos malos y loquitos (dixit) te sorprenden. Por ahí otros no los pudieron sostener y manejar. Uno tiene la suerte de que lo respetan y lo escuchan, eso facilita todo. El día del amistoso ante San Lorenzo (martes), me llevé una alegría enorme. Cité a todos los jugadores 18.45 y se presentaron 18,30. Uno, trata de formar como educa a los hijos en su casa, la diferencia aquí es que estamos hablando de fútbol. A la cancha entran once, por lo que mí trabajo consiste en potenciarlos y mantener funcionales a los otros que no juegan.

¿Cuáles son los lineamientos básicos en tu manera de trabajar?

- Lo principal es la disciplina, el orden y el superarse. Atlético tiene que mentalizarse sobre la importancia de los entrenamientos. Cada día debe predicarse la constancia. Mantener una regularidad te ayuda cuando a lo largo del campeonato los otros gastaron las energías, tengas ese plus para marcar diferencias. Contamos con jugadores que tienen garra, corazón y sentido de pertenencia.

Seguiste la Liga de Pehuajó durante dos años ¿Cuáles son las cartas que tiene Atlético para ser protagonista este año?

- Uno está dentro de la competencia. Debemos jugarla de la mejor manera. Potenciar la parte física es una de las metas que nosotros tenemos. También vamos a hacer mucho hincapié en lo táctico. Al no contar con la billetera que te garantiza jugadores aprobados, apuntaremos a que el grupo sea el que salve al equipo en situaciones comprometidas. Nuestro esquema destacará al grupo por sobre el resto de los aspectos. No veo en la liga un equipo de fútbol con todas las letras. Hay mucha individualidad y el campeón (Calaveras) ganó en base al esfuerzo, sin tener un gran orden táctico. Algunos equipos mostraron mejores performances que el campeón.

El fútbol nuestro y en Urdampilleta se goza de cierta informalidad ¿Cómo se cambia esa idiosincrasia y cómo entra tu manera de trabajar?

- Me sorprendí cuando cité a jugadores del campo, ya que la respuesta positiva fue inmediata. Ellos tienen un plus extra, estoy seguro de que a muchos de los futbolistas de la liga les costaría jugar en el campo, ellos tienen mucho más temperamento. Con respecto a la manera de trabajar, nosotros apuntamos a que la hora y media en la que estén con nosotros sea de felicidad; cuando se logra eso hay más armonía. Cuento con 8 jugadores que pertenecen al campo y que se sumaron en lo que considero es una vuelta a la competencia.

¿Es imposible ganar la Liga de Pehuajó?

- Independiente en el 2012 estuvo a noventa minutos de ser campeón. Empleados también tuvo sus chances, con excelentes equipos. Si el “Indio” la habría ganado ese año, ese precedente marcaría cosas. Los equipos se habrían animado más. Ahora es como que debemos ir a buscarla y nos preguntamos ¿qué hay que hacer para llegar allí? Desde nuestra parte observamos mucho y nos dimos cuenta que los equipos tienen una carencia. Ellos traen jugadores de afuera y eso se nota. Si tenés la posibilidad de entrenar todos los días con tus futbolistas contás con un plus. Hay que trabajar, abrir la cabeza y las cosas van a salir. Alex Ferguson estuvo siete años y luego ganó 24 campeonatos. Son cosas que no se hacen de un día para otro. Arrancamos de cero. Atlético hizo una buena campaña en Tercera y hace algunos años en Primera. Ves eso desde afuera, pero cuando llegas te das cuenta de que faltan testeos físicos y estás vacio en los elementos. Atlético nos da una pelota, el resto lo lleva el cuerpo técnico.

Llegó el momento e potenciar el trabajo…

Yo no digo que lo que se hizo está mal, sólo es una metodología que se uso para contener y sostener al club. El otro día hablé con el “Negrito” Martínez (Ex entrenador) y coincidíamos en todo. Lamentablemente fue rehén de muchas cosas, que hacen que la disciplina decaiga. Ahora se trabaja pensando en lo que será el 6 de marzo, cuando se haga el primer corte. Ese será el puntapié inicial de la pretemporada. Aprovecharemos la Copa Ciudad de Bolívar para hacer fútbol, apuntando al 23 de abril cuando comience la LPF.

¿Cuánto tiempo vas a estar en Atlético Urdampilleta?

- Uno decidió arrancar la carrera de entrenador. Cuando dejé el fútbol abrí un comercio y comencé a planificar las cosas de otra manera. Intenté volver al ambiente con las selecciones juveniles. Luego no encontraba el lugar que me pudiera dar la posibilidad de desarrollar mí idea. Proyecto dirigir en algún momento en el extranjero, en el mejor lugar. Hoy, siento que estoy en el Barcelona, ya que hago cosas como si estuviera en otro lado. Creo que les voy a brindar todo eso, con diferente intensidad. Ojalá obtengamos buenos resultados y en un futuro me digan vení, que tu proyecto tiene que continuar.

¿Pensás que esto sienta un precedente en cuanto al método?

- En Bolívar hay que poner los cojones sobre la mesa para intentar cambiar. Antes no se podía hacer una conferencia de prensa. Se hizo y salió muy bien. También contamos con los jugadores totalmente vestidos con nueva indumentaria. Van a tener su médico, su quinesiólogo. No podemos hacer las cosas chacareramente, tiene cambiar todo. Empleados es el ejemplo a seguir. Existe un orden, que baja desde las inferiores a la Primera. Esas cosas hay que aplaudirlas, ya que yo colaboré para la tribuna y veo reflejado lo que me dijeron en su momento. Si todos los de la liga comienzan a hacer eso, se puede hablar un torneo totalmente distinto.

¿Qué opinás sobre la incursión de Balonpié?

- Se puede estar de acuerdo o no con lo que hace Guillermo (Panaro), pero es seguro que sus equipos van a entrenar bien. El otro día nos tocó compartir cancha (amistoso selectivo de Bolívar vs. San Lorenzo) y con sólo mirarnos hablábamos otro idioma. Fue muy lindo compartir además con Fabricio (Valenzuela) y Luciano (Villarreal), eso genera una unión muy linda, para que los entrenadores tengamos un puente por fuera de las instituciones. Los dirigentes de los clubes no pudieron elegir a los futbolistas que participaron de esos partidos, fuimos nosotros. Dando estos pequeños pasos, se va a armar algo muy importante en el fútbol de Bolívar.

¿Cuál es la meta mínima que te ponés para este año?

- En Primera voy a pelear el campeonato, siempre juego a ganador, luego habrá que ver si sale o no. No me conformo con participar y le manifesté eso al plantel. No entreno para ganar un partido nada más, no me entra en la cabeza. Si vos ganas, ganas y ganas, la escalera te lleva al éxito. Si puedo lograr que los jugadores entiendan algunas cosas que uno ve, será muy importante. Estoy seguro que vamos a tener mucha gente en la cancha.

¿Se nota un interés distinto?

- Sin dudas y está bueno que se critique desde afuera. No te sirve que esté todo a favor siempre, necesito la discusión, eso genera el entendimiento. La gente tiene que acercarse a los entrenamientos, para ver que las cosas van a ir cambiando para bien. Nunca se habló con un jugador individualmente, nunca se hicieron testeos, por eso digo que el cambio es profundo. Vos no podés dirigir, ser profe y ser dirigente, todo al mismo tiempo.

Hay que comprender que eso es lo que le pasa a muchos clubes para poder subsistir…

- Ahora que se dio esta posibilidad, con gente de afuera que está colaborando. Son personas visionarias, empresarios que tienen éxito en su vida, despertaron el interés por mejorarla. Ellos tienen una institución hermosa, la cual buscaremos potenciar.

Vas a ser el DT de las inferiores y la Primera. Naturalmente los objetivos son distintos ¿Cómo vas a hacer para que no se mezcle el discurso?

- En las inferiores prefiero perder, educar y formar. En la Primera, dentro de lo que permite el reglamento, usar todas las herramientas para poder ganar, sin hacer trampa. En Tercera prefiero no poner jugadores pasados, poniendo jóvenes por más que no hagamos una gran campaña. En la Primera voy a agotar todas las herramientas para llegar al objetivo, dentro de ellas está la picardía. Vamos a jugar a ganar y dentro de ese concepto, vale todo dentro de lo reglamentario. Buscaré que ellos sean el espejo para los pibes que vienen abajo.

Cuando los equipos no ganan, se quedan sin referentes. La última vez que se escuchó el auto bomba fue en el 2004 (ascenso a la Primera C de Barracas Bolívar). Ya son 13 años de sequía. En aquel momento, los pibes querían ser como tal o cual jugador.

Se perdieron los espejos…

- Se perdió mucho tiempo. Viendo a los futbolistas en el partido ante San Lorenzo te dabas cuenta de que hay jugadores para jugar un Federal B tranquilamente. Fue una pena que no se cristalizara lo del Club Ciudad.

Estoy seguro de que ese proyecto habría obligado a todos los clubes a mejorar…

- Habría sido una motivación para todos.

¿Cómo te llevás con el periodismo?

- Me gusta trabajar con la prensa que es crítica, pero no destructiva. Si te marcan errores te puede hacer corregir muchas cosas. Nosotros escuchamos, tenemos la suerte de que podemos decidir para evolucionar. No hay que ser soberbio, pero sí realista en un montón de cosas.

¿Las críticas te potencian o te dan bronca?

- La crítica cuando es personal me molesta. Si me conocieran que me gusta hacer las cosas así nomás, hace siete años que estaría en algún club. Le doy notas a todo el mundo, a alguno nunca se las daré, porque me manejo así. Se quien soy en la vida, si tengo que decir algo, lo hago de frente.

¿Quiénes te dieron una mano para que esto se pudiera concretar?

- Guillermo Díaz nos dio una mano tremenda. También Daniel Ledesma, que hace mucho por esto, apoyando desde muchos lugares. A la gente de la comisión, al municipio que nos va a ayudar para arreglar los vestuarios y a todo el cuerpo técnico.

P.L.P.