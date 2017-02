FUTBOL - DIRECCION DE DEPORTES

Ayer en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Bolívar, ubicada en el Complejo República de Venezuela, se realizó una conferencia de prensa con relación a la “Copa Ciudad de Bolívar”, organizada por la Municipalidad de Bolívar. En la misma estaba Alejandro Viola Director de Deportes y estos eran los representantes de los siguientes clubes: por Empleados: Luciano Villarreal; por Balonpié: Alejandro Cainzos y por Atlético Urdampilleta: Daniel Ledesma, Juan Alfonsín y Guillermo Díaz, no estando en dicha reunión Independiente, quien también jugará la mencionada copa.

Alejandro Viola

“Los hemos convocado conjuntamente con los Clubes: Independiente, Empleados el CAU y Balonpié para la organización de la “Copa Ciudad de Bolívar”, una idea que nació de los dirigentes y de Daniel (Ledesma) que fue uno de los ideólogos de esto. Esto les vendrá muy bien a los cuatro equipos de primera de nuestra ciudad para ir armando sus respectivos equipos y que la recaudación de la cantina sea exclusivamente para recaudar fondos para el resto del año. Quiero agradecer a los técnicos, a los que están presentes y a Fabricio Valenzuela, que hoy no vino, porque luego de varias reuniones fijaron todas las pautas y llegaron a un acuerdo y la organización y logística la hemos hecho entre todos para que todo salga lo mejor posible.

Se va a realizar un sorteo entre todos los equipos y habrá un torneo paralelo de reservas que también será por sorteo y aprovechó esta oportunidad para darle la bienvenida a Balonpié, a Juan (Alfonsin) por hacerse cargo del CAU y a los otros dos equipos que tienen más experiencia que el resto

El comienzo de la Copa

Esta Copa va a comenzar el 26 de Marzo y se va a jugar en el Estadio Municipal donde serán tres domingos, el segundo será el 2 de Abril y el tercero el 9 de abril, será todos contra todos y como dije anteriormente le vendrá bien a los Clubes para probar jugadores”.

Daniel Ledesma

“Esto será similar a los torneos preparación que se realizaban antes en la Liga Deportiva de Bolívar, en los cuales los clubes podían ir probando jugadores y lo más importante es que si bien son amistosos todos tratarán de ganar esta Copa. Es la primera vez que vamos a tener cuatro equipos de Bolívar compitiendo y será bueno para recaudar fondos de todo lo que se recaude en entradas y en cantina para los cuatro clubes. Será muy lindo seguramente ver al Estadio Municipal con mucha gente y para que todos apoyen de la mejor manera y puedan convivir entre todos los hinchas en la tribuna. En cuanto a la cantina habrá seis personas de cada club, en total 24, para ayudar y dar toda su colaboración para el espectáculo.

Los Técnicos

“Es importante el aporte de los técnicos por las pautas que han fijado, los cuatro equipos van a participar en la Liga Pehuajense, creemos que va a ser un torneo muy interesante en todos tratarán de tener la mejor conducta.

Las Copas

“Habrá la “Copa Ciudad de Bolívar” para el Campeón auspiciada por la Cámara de Diputados de la Provincia a través de Manuel Mosca, estará la Copa Fair Play, la Copa al goleador, a la valla menos vencida y habrá una figura de cada club de la cual se les entregará una plaqueta en la última noche cuando se entreguen todos los premios. A.M.