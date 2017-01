Llovió y llovió en Bolivia. Y el Dakar se vio pasado por agua. El viernes, el mal tiempo complicó todo más de la cuenta. Era ya la noche cuando todavía seguían intentando ingresar al campamento algunos vehículos de asistencia. Y el lugar ya era un tremendo fangal porque no había parado de diluviar durante todo el día. Incluso aquel especial tuvo que ser recortado por la Organización para no poner en riesgo -aún más- la integridad de los participantes y sus equipos.

Y como no se detuvo la lluvia, ayer no quedó otra alternativa que cancelar la sexta etapa, prevista desarrollarse entre Oruro y La Paz con un recorrido total de 786 km. (526 de velocidad). El viernes por la noche se hablaba de largarla recién en el kilómetro 21 y acortar el recorrido del especial, pero no hubo caso. "Las condiciones meteorológicas les están impidiendo llegar al vivac para preparar la etapa siguiente en buenas condiciones. Además, el equipo de reconocimiento enviado por la organización ha constatado que el terreno por el que debía discurrir la etapa se encuentra cada vez peor, por lo que queda cancelada la 6ª etapa entre Oruro y La Paz", informó tempranamente la Organización de este rally. "La etapa está anulada. Se intentaron hacer muchas cosas para al menos disputar una pequeña especial cronometrada, pero resulta imposible", declaró el ex campeón de Dakar y actual director deportivo Marc Coma.

A descansar

El día de hoy, habiéndose cumplido medio rally, estaba previsto como el de descanso, fundamentalmente para los pilotos. Se concentrarán en un campamento ubicado en la parte más baja de La Paz (Irpavi), situada a 3300 metros de altura. Habiendo repuesto energías por el inesperado par de días de relax, emprenderán la séptima etapa mañana, hacia la Gran Pampa Salada. La llegada será en la ciudad de Uyuni, última parada antes de ingresar a Argentina. Serán 322 km. de especial que, sumados a los enlaces, harán un total de 622 km. Pero atención, porque el pronóstico señala que seguiría lloviendo...

Y Pando va

Gastón Pando completó las cinco etapas disputadas hasta el momento y se encuentra 22º en la clasificación general de cuatriciclos, entre 25 participantes que siguen en competencia (se habían inscripto 37). Su compañero de equipo, Leandro Creatore, también sigue en carrera, ubicado en el 23º lugar de esa misma clasificación.